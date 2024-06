Constituyente o Referendo: las opciones que da Rodríguez Veltzé para cambiar la justicia

El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé. Foto: Felix Ajpi Senador (Facebook)

Fuente: vision360.bo

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó ir a Asamblea Constituyente o bien, realizar un referendo, para salir de la crisis judicial que afronta Bolivia, hoy por hoy.

“Yo tengo la idea de que vivimos un tiempo constituyente que debería llevarnos a reflexionar (…), la posibilidad de recuperar que somos los ciudadanos los titulares del poder constituyente; no sólo los partidos, el presidente, el vicepresidente, el ministro. Nosotros, la sociedad civil (es) la que puede llevar a analizar estas crisis que deberíamos mirar (a través de) nuestra constitución, podríamos trabajar en la Constituyente o un referendo, lo que toque habrá que analizar la temporalidad, la modalidad”, dijo Rodríguez Veltzé.

La propuesta la hizo anoche, durante un conversatorio llamado “Crisis de Institucionalidad Democrática en Bolivia”, en el salón de interpelaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Dicho encuentro contó también con la presencia del exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni.

“Bolivia está viviendo momentos de crisis constituyente ¿Por qué constituyente? Porque posiblemente y no automáticamente e inmediatamente, hay que llamar a Asamblea, pero tiene una raíz constitucional. Si no las atendemos, alguien tendrá siempre la llave de ese acto, estará en Sucre, y dirá cómo se entiende la Constitución y eso no puede ser”, acotó en ese marco.

Con magistrados autoprorrogados en su mandato, Elecciones Judiciales cuya preselección no da luces de avanzar, entre otras, Bolivia afronta una crítica situación en el Órgano Judicial.

Sobre el viaje de Arce

Rodríguez Veltzé se refirió a la reunión que sostendrá el presidente Luis Arce, con su homólogo Vladimir Putin, en Rusia. Sostiene que el jefe de Estado podrá transparentar los convenios signados con empresas rusas para la extracción del litio, condenar la invasión militar a Ucrania y honrar la condición pacifista de Bolivia.

“La reunión de @LuchoxBolivia con V. Putin en Rusia: Oportunidad para transparentar relación. El pueblo merece conocer “convenios” firmados con empresas rusas para extracción de litio, vacunas y otros anunciados. Oportunidad para rechazar la invasión militar y los crímenes de guerra, hoy procesados ante las Cortes, Penal e Internacional en La Haya. Oportunidad para hacer saber que en tiempos de guerra, el pueblo de Bolivia honra su condición de país “pacifista”, que promueve la paz y el derecho a la paz (art.10 CPE), sin alinearse a ninguna potencia”, tuiteó Veltzé.