Una nueva pulseta. Para hoy a las 12.30 es la convocatoria de Andrónico Rodríguez para una polémica sesión del pleno de la Asamblea, luego que se declarara presidente en ejercicio del Legislativo, en reemplazo del vicepresidente David Choquehuanca.

La controversia surgió ante el viaje a Rusia del presidente Luis Arce, quien delegó el mando de la nación a Choquehuanca. Tras esto, Rodríguez, como titular de la Cámara de Senadores y al ser la tercera autoridad del Estado, demandó la presidencia de la Asamblea y la atribución para llamar a una sesión que debata temas pospuestos por el Vicepresidente.

Esto cuenta con el apoyo del bloque del Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al expresidente y jefe del partido, Evo Morales (evistas), al cual se adscribe Rodríguez, y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Pero el ala oficialista que respalda a Arce (arcistas) está en desacuerdo e incluso advirtió a Rodríguez con un proceso por usurpación de funciones.

SESIÓN

Contra viento y marea, con el atuendo de “presidente en ejercicio de la Asamblea”, mediante una publicación en la cuenta de redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Rodríguez lanzó ayer la convocatoria para la séptima sesión ordinaria de senadores y diputados de las tres fuerzas políticas, con solamente un tema en agenda: Tratamiento del Decreto Presidencial 5137, del 26 de marzo, sobre “Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias”.

El jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, dijo en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, que hubo una reunión con el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, en la que argumentaron la carta enviada por Rodríguez el martes, en la que le “instruía” a lanzar la convocatoria.

CONTACTO

“Hemos estado en contacto con el secretario general de la Vicepresidencia. Hemos estado en contacto y esta mañana ha habido una reunión con él (…). Ya hay un acuerdo institucional. El secretario general (Alurralde) no le puede decir al presidente de la Asamblea ‘no, no voy a convocar’, eso sería un desacato”, dijo.

Sin embargo, la agenda a debatir será el primer punto álgido de la sesión. Evistas y opositores apuntan a que se discuta no solo el decreto de amnistía. Seoane indicó que hay temas de la “agenda de nueve puntos” acordada con el MAS evista para la reelección de Rodríguez en el Senado, entre ellos las elecciones judiciales, la prórroga de magistrados y la aprobación de créditos externos.

En esa línea, ayer en la tarde, en una sesión del Senado dirigida por Dely Santa María, asambleísta de CC, se remitieron los proyectos de ley 073 (que suspende los plazos procesales en los altos tribunales), 074 (que modifica la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado), 075 (que anula la prórroga de mandato de los magistrados) y 104 (que abroga las salas constitucionales departamentales”. Además de dos proyectos para aprobar créditos externos por $us 176 millones y $us 15 millones.

Eso no es todo, hay un reto inicial que deberá pasar la convocatoria de Rodríguez: el quórum para instalar el debate. El MAS arcista se propuso no garantizarla. El jefe de bancada del partido oficialista en Diputados, Jerges Mercado, el diputado Rolando Cuéllar y la senadora Ana María Castillo, anunciaron que ellos y sus colegas no asistirán a la cita.

FRACASO

“Como no va a haber quórum, va a ser un fracaso total, va a ser un hazmerreír de Andrónico Rodríguez”, advirtió Cuéllar. Mientras que Mercado señaló que no pueden participar para “avalar temas ilegales e inconstitucionales”. Y en la misma línea, Castillo habló de la inconstitucionalidad de la convocatoria “ilegal e ilegítima”.

Y hay otro as bajo la manga del arcismo. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución en Diputados, Juan José Jáuregui, presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional. “El hecho de que el Vicepresidente asuma temporalmente las atribuciones del Presidente no implica la pérdida de su calidad de Vicepresidente del Estado ni de presidente de la Asamblea”, remarcó.