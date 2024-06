Cooperativistas de Tapacarí instalan bloqueo indefinido en Sayari, exigen a Arce promulgar normas aprobadas por Andrónico

Uno de los dirigentes señaló que no levantarán las medidas de presión hasta que el presidente Arce promulgue la norma, de lo contrario se sumarán más mineros.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

Alrededor de 150 cooperativistas mineros de la provincia Tapacaría, la mayoría de la población de Arque, bloquean desde la madrugada de este lunes, en demanda de la promulgación de las cuatro normas que fueron aprobadas por Andrónico Rodríguez, quien presidió la presidencia de la Asamblea Legislativa, entre ellos: el proyecto de ley para la construcción de la carretera Confital- Bombeo y la norma que antiprórroga, informó el presidente de las Cooperativas Mineras de la provincia Tapacarí, Iván Larico.

“Somos cooperativistas que siempre comandamos la lucha en Sayari, hoy hemos empezado con el bloqueo de caminos, para (pedir) la promulgación de la doble vía del crédito Confital – Bombeo, que nuestro compañero Confital – Bombeo aprobó la norma, necesitamos que el presidente Luis Arce promulgue la ley, porque no va a beneficiar la carretera para Tapacarí y otras regiones del sector”, afirmó el dirigente.

Detalló que actualmente son 150 mineros que están asentados en la ruta caminera Sayari, que conecta a Cochabamba con Santa Cruz, donde se prevé que se sumen más mineros, al igual que los afiliados a las organizaciones sociales. La medida de presión es de manera indefinida, misma que se da para exigir que el Gobierno promulgue las propuestas de normas aprobadas por Rordíguez, el pasado 6 de junio y desde entonces se indicó que deben pasar días días hábiles para que se pronuncien desde el Poder Ejecutivo, misma que se cumple en esta semana.

“Si hoy promulga el presidente, nos levantamos, pero sino promulga, vamos a seguir con el bloqueo. Además, tenemos demanda de diésel, alza de canasta familiar, que es algo que no afecta al sector minero”, advirtió Larico.

No obstante, algunos dirigentes de la población de Arque y que no quisieron ser identificados, por temor a represalia, indicaron que los que acatan el cierre de vías pertenecen al ala radical evista y que hay una pugna, porque otro grupo no quiere sumarse a la medida de presión, según el reporte de Radio Pio XII.

Entretanto, desde la Terminal de Oruro se dispuso la suspensión de salidas de buses hacia Cochabamba y al oriente, por el bloqueo que hay en la población de Sayari, donde se observa decenas de vehículos perjudicados. Similar comunicado se emitió desde la Terminal de Buses de La Paz.