Creemos a Choquehuanca: Nuestro objetivo es la libertad y la democracia, ocúpese de las condiciones de vida de la ciudadanía

Los senadores y diputados de Creemos mediante una nota manifestaron al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, que el principal objetivo de la organización política, liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho, es la libertad y la democracia y no el “golpe” por acudir a la sesión de la Asamblea Legislativa.

Fuente: Prensa Creemos

La nota enviada a Choquehuanca señala: “Usted indica que existiese un acuerdo entre nuestro líder Luis Fernando Camacho con Carlos Mesa y Evo Morales, nada más falso Vicepresidente, lo emplazamos a presentar pruebas de ello, nuestra ideología va por el camino de la libertad y la democracia, esas que ustedes como gobierno del Movimiento Al Socialismo, hoy convirtieron en dictadura, no se olvide que usted también fue parte del gobierno de (Evo) Morales Ayma y hoy lo es también del gobierno de (Luis) Arce Catacora”, señala la nota.

Montero, en conferencia de prensa, manifestó que “parece que el décimo pachakuti le está fallando en sus neuronas y ha establecido de que Creemos, Comunidad Ciudadana y el ala evista (por asistir a la Asamblea Legislativa) estaríamos orquestando un ‘golpe de estado’ al presidente (Luis) Arce, es así que, en mi calidad de jefe de Bancada, de la Cámara de Senadores, lo emplazo al Vicepresidente para que pueda demostrar que la Bancada de Creemos, que representamos a nuestro líder Luis Fernando Camacho estemos organizando y parte de un ‘golpe de estado’ (por sesionar en la Asamblea). No será señor Vicepresidente que están preparando su huida y que a alguien le van a echar la culpa”.

Los opositores rechazaron las manifestaciones de Choquehuanca sobre una supuesta “troika”, que históricamente refiere a un equipo político-dirigencial de la antigua Unión Soviética integrado por el presidente de la república, el jefe de gobierno y el secretario general del Partido Comunista.

En la misiva agrega: “Exhortamos a que, de manera urgente, más bien, atiendan los problemas estructurales de los bolivianos, la gente quiere empleos dignos, sobre todo, esos que ustedes solo se los dan a sus militantes y no así a quien lo merece, el pueblo quiere tener una mejor salud, educación y desarrollo, que deberían (ser) sus prioridades, pero no, no lo son, están anteponiendo lo político sobre lo económico, hoy vemos que el cóndor se encuentra con las alas rotas y no levanta vuelo”.

Los parlamentarios también retrucan a Choquehuanca sobre las extralimitaciones de los “magistrados” auto prorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial que no solamente obstruyeron el proceso de las elecciones judiciales sino hasta “coartaron y limitaron” las atribuciones del Órgano Legislativo, entre ellas la suspensión de las interpelaciones a los ministros.

“Creemos busca que se restablezca el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país, que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida, con una mejor educación, salud, economía, empleo, desarrollo productivo y competitividad económica, aspectos fundamentales que ustedes prometieron atender y que ahora olvidaron por anteponer sus intereses personales y de favorecimiento prebendal a ciertos sectores para mantenerse en el poder después del 2025”, subraya el documento.