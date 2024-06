CSUTCB afín a Luis Arce no permitirá bloqueos anunciados por el ala evista del MAS

El sector asegura que las medidas solamente tienen la intención de imponer una candidatura de Evo Morales en desmedro de la economía nacional

La Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB) afín al presidente Luis Arce no permitirá que se materialicen los bloqueos promovidos por los aliados de Evo Morales, porque tienen carácter un político con el único propósito de desestabilizar a la gestión actual e imponer una candidatura, aseguró este lunes el secretario general de esa organización, Mario Seña.

Seña afirmó que el bloque ‘evista’ que anuncia bloqueos y marchas en el país tiene la intención de presionar para que Evo Morales sea el candidato único del Movimiento al Socialismo (MAS); sin embargo, señaló que esto no ocurrirá como en el pasado cuando se imponía desde la Dirección Nacional al candidato presidencial, así como a quienes iban a ser diputados y senadores.

“Estamos socializando a nuestras bases, estamos bajando a los departamentos para informar que estas acciones tienen otro tipo de interés, no vamos a permitir que sean trasladados de otros departamentos personajes queriendo bloquear o gente de la ciudad que venga a nuestros territorios para bloquear, (…) si es que amerita desbloquear lo haremos porque esta vez ya no vamos a dejar que ellos hagan lo que quieren”, enfatizó.

Asimismo, el dirigente campesino denunció que existe una concomitancia entre el sector radical del MAS y los partidos de la derecha para desestabilizar al gobierno con intereses creados que solamente perjudicarán al grueso de la población boliviana, sobre todo porque no están en juego reivindicaciones que tengan que ver con demandas sociales, sino solamente intereses personales y corporativos.

“Lamentamos que el nuevo bloque de la derecha nacional esté jugando el rol protagónico de la derecha extrema que antes lo hacía, lo peor es que pareciera que es financiado por el imperio como antes con el fin de que haya inestabilidad en Bolivia; por ello, desconocemos a cualquier persona que usurpe funciones de las organizaciones matrices, no tienen ninguna legitimidad esas supuestas organizaciones; por ello, no vamos a permitir esas amenazas de bloqueo”, dijo.

El Gobierno también reveló el fin de semana que Evo Morales pretende generar convulsión social en el país para imponer su candidatura ‘a las buenas o a las malas’ para las elecciones generales de 2025. La ministra de la Presidencia Maria Nela Prada señaló que la intención del exmandatario es generar un escenario de crisis estructural, económica, política, social e institucional, para acortar el mandato del presidente Luis Arce.

“Lamentamos muchísimo, indignados, que nuestro hermano Evo esté encabezando estas movilizaciones, cree que al bloquear a nuestro hermano Lucho va a volver, no es así, para mí más bien está haciendo un favor a la derecha extrema y está haciendo un daño grande al proceso de cambio que hoy le ha tocado estar al frente al hermano Lucho”, acotó el secretario general de la CSUTB como respaldo a la afirmación gubernamental.

En ese sentido, Seña ratificó que no se permitirá que el sector radical del MAS amedrente a dirigentes de las regiones para que se unan al bloqueo anunciado. “Ya no se van a permitir esas situaciones, hay otros intereses, por eso las organizaciones sociales están informadas y creo que hemos tomado una decisión, esta vez no se permite otro bloqueo en nuestro territorio”, resaltó.