Defensa del Consumidor comprueba varias irregularidades en la venta de fármacos

Silva señala que se venden muestras gratuitas y productos vencidos, no se emiten facturas y existe un incremento en el precio

eju.tv / Video: BTV

Boris Bueno Camacho

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció este lunes que en una inspección efectuada a distintas farmacias se encontraron varias irregularidades como la venta de muestras médicas que son entregadas de manera gratuita por las distribuidoras farmacéuticas y remedios vencidos, así como el incremento del precio de diferentes fármacos sin una justificación demostrable.

En ese sentido, Silva junto a representantes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) se reunirán este lunes con representantes de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar), para hacer conocer estos aspectos que fueron denunciados por diferentes usuarios ante el Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Foto: captura pantalla

“Hemos recibido quejas y reclamos de los consumidores quienes nos han hecho conocer el incremento de los precios de los medicamentos, queremos determinar dónde se está generando el incremento de precios, si es en las empresas farmacéuticas, en los laboratorios nacionales o son los importadores quienes están incrementando los precios en algunas farmacias; si encontramos agio y especulación, por supuesto que se debe sancionar”, aseguró.

El viceministro afirmó que el gobierno no permitirá que el precio de los medicamentos sea incrementado sin la autorización correspondiente, o que exista una especulación por parte de algunas de las instancias que son parte de la comercialización de fármacos en el país; por ello, esa instancia del Ministerio de Justicia intensificó los controles a las farmacias en los que se constató también que se comercializan las muestras médicas, que son prohibidas a la venta, entre otras irregularidades.

“Segundo, se ha encontrado que no emiten facturas y eso ha significado sanción de impuestos; tercero, se ha encontrado bastante medicamento vencido que ha provocado que el Sedes retire esa mercadería, porque no se puede permitir que se comercialicen medicamentos vencidos y otros elementos que han ameritado sanciones a las farmacias; esto no les ha gustado y hoy esperamos que podamos explicar esto y escuchar sus preocupaciones”, señaló.

Foto: captura pantalla

El funcionario aseveró que el incremento del dólar en el mercado paralelo no tendría que afectar al precio de los medicamentos en las farmacias, porque estos establecimientos no los importan y que si hubiera una afectación sería a las farmacéuticas que importan insumos para la fabricación de estos productos, o a las empresas que importan los fármacos.

También puede leer: Silva acusa a ‘especuladores políticos’ de alentar rumores sobre incremento de precios

“No entendemos en qué medida el propietario de una farmacia tiene dificultades con el dólar, porque ellos venden en bolivianos y pagan en bolivianos a las empresas farmacéuticas, es importante escucharlos porque de pronto el dólar se convierte en un pretexto para incrementar los precios hasta de la salteña; entonces, tenemos que ser serios y responsables en este tema. Nos interesa saber en qué medida les afecta el tema del dólar”, enfatizó.