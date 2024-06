Denuncian estafa múltiple en una urbanización cruceña, vendieron mil lotes de forma ilegal y continua la comercialización

El Ministerio Público de Santa Cruz denunció la venta irregular de terrenos en la Urbanización Mamita de Cotoca y acusó a Axel R. A. de falsificar documentos para conseguir un poder con el que, desde el 2014, entregó los predios sin consentimiento de los verdaderos dueños. Foto: El Deber

Fuente: Brújula Digital

Hasta la fecha habría comercializado mil predios y continúa la venta de los mismos. “En la notaría que usaban los dos socios (verdaderos dueños de los terrenos) Axel se hace figurar que es representante legal para hacer ventas y transferencias. Saca una firma donde supuestamente le transfirió todos los terrenos, pero a esa transferencia le falta la firma de la esposa. Por tanto, no se llega a perfeccionar el derecho propietario”, declaró la fiscal, Ana Luisa Heredia, a Brújula Digital.

La mega urbanización tiene 167 manzanos y 5.380 lotes y desde el 2014, cuando el acusado habría fraguado el poder, vendió alrededor de mil lotes hasta la fecha y continúa la comercialización.

La representante del Ministerio Público advirtió que son 34 manzanos los observados y el martes realizaron una inspección. “Este señor, incluso, hizo desaparecer en los papeles el manzano 58, pero nosotros tenemos el mapa, todo el croquis de los manzanos y llegamos a este manzano observado. Encontramos a uno de los propietarios quien fue citado para que nos muestre si tiene el derecho propietario; pero ya sabemos que no cuenta con este documento”, declaró.

Ante este problema el acusado de estafa estaría amenazando a los legítimos propietarios para que firmen el documento de venta y pueda, de esa forma, perfeccionar el derecho propietario y legalizar todas las ventas que hizo hasta la fecha. Ante esta presión, uno de los socios decidió salir del país y su esposa es quien lleva adelante el proceso penal.

“Este señor sigue vendiendo los lotes, voy a traer a siete testigos que van a declarar entre el viernes y lunes. Ellos presentarán los papeles que demuestren que siguen vendiendo los terrenos”, apuntó Heredia.

Las personas que adquirieron los terrenos desconocen el proceso, pero ya están en sus terrenos. Comenzaron la construcción de casas. “No pueden perfeccionar el derecho propietario. En su momento vemos que hay una falsedad y estamos en un proceso penal que va a dar lugar a una demanda civil u otro porque se vaya a determinar la nulidad de todo. Estos señores que compraron los bienes fueron estafados”, afirmó.

Por tanto, Heredia recomendó a las personas que quieran comprar lotes en esta zona exigir el derecho de propiedad del vendedor y no aceptar un poder. Muchos de los ciudadanos responden que el terreno está inscrito en la Alcaldía de Santa Cruz; pero donde debería estar inscrito es en DDRR.

Acusado nunca compró terrenos

Según Heredia, Axel, como descargo, informó que compró los terrenos y entregó un cheque de medio millón de dólares. La Fiscal le respondió que hicieron una auditoría jurídica y contable. “Que nos demuestre el cheque con el que pago, cómo pago, dónde trabajaba y de dónde sacó el dinero. La victima dijo que nunca le entregó un peso”, advirtió.

La siguiente pericia buscará definir que la firma del poder es falsa y esta se prevé realizar el lunes siguiente.

Vínculos con el narcotráfico

Axel fue contratado como administrador de la urbanización entre el 2011 y 2012 pero, según la fiscal Heredia, ya tenía antecedentes por narcotráfico en el caso conocido como Luz de Luna en Santa Cruz.

“Sus cómplices fueron condenados de nueve a 16 años de prisión en Brasil, a Axel le hacen un proceso por falsedad y lo extraditan en Bolivia. En el país, fijan extinción del proceso penal por máxima duración de tres años cuando, es decir que al no dictarse condena en ese tiempo archivaron todo el proceso. Pero esa posibilidad no existe en delitos de tráfico de sustancias controladas. No estuvo ni seis o cinco meses en el penal de Palmasola y salió libre”, dijo Heredia.

Cuando sale libre, entra a trabajar como administrador de la urbanización con un sueldo de 2.500 bolivianos. “Hice una auditoría contable, en este proceso llegué a demostrar que no tiene cuentas bancarias, empresas ni nada en el país. El 2010 y 2011 no tenía medio millón de dólares para haber comprado parte de esta urbanización a uno de los propietarios”, afirmó.

La fiscal Heredia también denunció que es sometida a amedrentamientos. Hasta el momento le iniciaron dos procesos e informó al fiscal de distrito que es amenazada, le obstaculizan, no puede hacer una inspección.

La fiscal Ana Luisa Heredia es una de las que investiga el caso ciberextorsión, cuyos principales acusados fueron enviados a la cárcel la semana anterior.

