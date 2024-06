Diputada Choque niega persecución contra Rejas por audio que insinúa corrupción en la preselección

La asambleísta asegura que la intención es garantizar el ingreso de personas idóneas al Órgano Judicial

La diputada del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Deysi Choque, presentó el miércoles una denuncia ante la fiscalía de La Paz contra el presidente de la Comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el senador ‘evista’ Miguel Rejas, por unos audios en los que supuestamente negocia con una candidata de Tarija el favorecimiento para algunos postulantes a las elecciones judiciales.

La acusación presentada por la asambleísta contra Rejas es por uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo; por ello, pidió un peritaje a los audios que circulan desde hace varias semanas en los que el senador oficialista supuestamente negocia el favorecimiento de algunos postulantes con la intención de colocarlos posteriormente en cargos en los altos tribunales del Órgano Judicial

“Estamos pidiendo el desdoblamiento y la transcripción de estos audios, hemos presentado todas las pruebas y esperemos que la investigación demuestre si son o no reales; de ser real, lógicamente se tiene que imputarlo bajo el amparo del artículo 146 donde claramente establece que la penalidad es de 3 a 6 años, además del alejamiento del cargo; para ello, también estamos pidiendo que se tome la declaración del senador Miguel Rejas”, relató.

Rejas negó los cargos y aseguró que es víctima de una persecución del ala radical del MAS con la única finalidad de entorpecer el proceso de preselección de candidatos a las judiciales, recordó que su función se limita a presidir las sesiones de la Comisión Mixta de Constitución y enfatizó que las determinaciones se toman por dos tercios o más de los asambleístas que son parte de esta instancia legislativa, lo que garantiza su transparencia.

Choque desechó que se trate de una persecución política contra el senador del ala radical a quien dijo no conocer; más bien, aseguró que el objetivo es garantizar que al Órgano Judicial ingresen profesionales idóneos y elegidos en base a sus méritos profesionales y académicos, y no personas que paguen para ser beneficiados de manera irregular, porque existe el riesgo de que cometan actos irregulares por su falta de probidad y honestidad.

“Lo que se busca es que las elecciones judiciales sean transparentes, no pierdan la credibilidad del pueblo boliviano; asimismo, que haya la confianza de que las elecciones son llevadas a cabo por personas imparciales, por eso es importante que se haga esta investigación y de salir que este audio no es real se cierra el caso y él saldrá beneficiado porque hoy la duda está en todo el pueblo boliviano, lo que no pueden hacer es decir que se trata de una persecución”, marcó.

Asimismo, desestimó las aseveraciones de otros asambleístas que aseguran que los audios en cuestión sean producto de la inteligencia artificial y que, si bien es un recurso utilizado en diferentes hechos, también tiene sus limitaciones para simular voces y tonos específicos; sin embargo, reiteró que por ese motivo se pidió la pericia correspondiente que permita establecer la veracidad o no de las grabaciones cuestionadas.

De acuerdo con lo que arrojen las pericias, Choque estimó que la justicia tendrá que convocar a las personas que supuestamente son parte de los audios, además de otras que son mencionadas en las conversaciones, para que den su testimonio sobre estos hechos que ponen un velo de duda a la transparencia del proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial.