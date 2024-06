Diputada denuncia que fiscalía no realizó pericias ni citó a testigos en proceso contra Callizaya

La fiscal Cintya Gonzales en uno de los fundamentos que usó para tomar esa decisión, dijo que el plazo de 20 días de la etapa preliminar de investigación feneció.

Fuente: ANF

Durante la etapa de investigación del proceso que se abrió contra la diputada del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Gloria Callizaya, el Ministerio Público no realizó pericias de los videos ni convocó a declarar a los testigos de la víctima, denunció la legisladora de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles, quien fue agredida por su colega oficialista.

“Lo que tuviera que haber procedido es que vayan dos testigos más que nosotros propusimos, además se debía realizar el desdoblamiento de imágenes que se había solicitado. El investigador estaba en ese proceso, pero la fiscal no se ha tomado el tiempo para revisar esos elementos ni para convocar a los testigos”, denunció a la ANF la legisladora.

El 18 de junio, la Fiscalía emitió una resolución de rechazo de la denuncia que presentaron los diputados Mayra Zalles y José Ormachea por las agresiones que sufrieron en la sesión de la Cámara de Diputados el 22 de febrero. En esa oportunidad los opositores y arcistas se enfrascaron en un altercado, donde Zalles fue agredida por su colega oficialista Gloria Callizaya.

Un día después del incidente, Zalles presentó una denuncia en el Ministerio Público contra su colega oficialista por el delito de lesiones graves y leves. El 11 de junio, la Fiscalía convocó a ambas legisladoras para una conciliación, que rechazó la víctima, además la arcista no se presentó.

¿Por qué rechazó la Fiscalía?

Este medio accedió a la resolución de rechazo que emitió la fiscal Cintya Gonzales, uno de los motivos del rechazo es el vencimiento del plazo de 20 días de la etapa preliminar de investigación. Consideró que se deben respetar los tiempos que establece la norma con el objetivo de no incurrir en alguna transgresión a los derechos de los procesados, la dignidad y seguridad jurídica.

“El plazo de duración de la investigación preliminar establecido por el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal ha sido determinado en 20 días, y en el presente caso el mismo ha vencido abundantemente. En consecuencia, el Ministerio Público se encuentra en la obligación legal de emitir uno de los requerimientos consignados en el artículo 301 del de Procedimiento Penal, requerimiento que debe ser emitido siempre apegado a los datos objetivos que arroja la investigación, evitando que la dilación indebida del proceso acarree la lesión a otros derechos, entre ellos a la dignidad y la seguridad jurídica”, señala el documento.

Otro de los argumentos que usó la fiscal es que durante la etapa de investigación no se lograron colectar las pruebas suficientes. Reconoce que el certificado médico establece las lesiones de la víctima, indica que no precisó cómo fueron ocasionados lo cual generó dudas sobre las versiones de la demandante.

“…Sin embargo no alega el modo exacto en el que se habría suscitado el hecho que produjo las lesiones, siendo que según el certificado médico forense señala equimosis (mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel) aspecto que genera duda sobre la lesión presente según, así como lo vertido en la denuncia. Así también de las declaraciones testificales se advierte que el testigo José Ormachea alega que la denunciada agrede físicamente a la víctima no delimitando la agresión en modo y forma que se habría producido, en cuanto a Alberto Astorga alega que la denunciada le propina puñetes en el rostro, no señalando la existencia de lesiones a raíz de la agresión, generando una segunda duda sobre si las lesiones se habrían ocasionado”, argumentó.

A la vez, dijo que la víctima no hizo comparecer a sus testigos Alejandro Reyes, José Benavides, Luisa Nayar, María Elena Reque y Saul Lara que estuvieron presentes al momento del hecho.

En los videos difundidos por los medios de comunicación se advierte cómo la diputada Callizaya retiró de la testera al diputado Astorga a empujones. También jaloneó al diputado Ormachea hasta romperle la chompa.

Destitución

Por otra parte, Zalles dijo que demandarán a la fiscal del caso y solicitarán al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que sea destituida. Advirtió que las autoridades judiciales están favoreciendo a los legisladores del ala arcista para no procesarlos.

“Vamos a denunciar a la fiscal del caso y vamos a solicitar que sea destituida de su cargo la fiscal Cintya Gonzales, es repugnante ver cómo estos fiscales absuelven a la diputada Callizaya siendo un peligro tomando en cuenta que el miércoles intentó agredir a un diputado de su misma bancada”, dijo en alusión a que Callizaya se acercó al curul de su colega Renán Cabezas para cuestionarle.

