Diputado del MAS dice que la escasez de dólares y combustible no es un problema ‘de mucha profundidad’

Delfor Burgos asegura que el gobierno hará ‘un par de cosas’ necesario para solucionar la crisis que atraviesa el país.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Pese a la denuncia de diferentes sectores sobre la falta de dólares en el mercado nacional que afecta a la economía del país y los recurrentes problemas en el suministro de carburantes, para el diputado del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Delfor Burgos, no revisten gravedad ya que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora los solucionará en cualquier momento gracias a ‘un par de cosas’ que el gabinete ministerial efectuará para su solución.

“Hay que hacer un par de cosas que con seguridad está haciendo el hermano presidente a través de su gabinete; se va a solucionar porque no son temas de mucha profundidad, son temas que sí es cierto están perjudicando a algunos sectores; pero, con seguridad, en los meses siguientes eso va a cambiar, va a mejorar por las políticas que está generando nuestro hermano presidente, en los viajes que hoy está haciendo (a Rusia) se va a hablar de economía”, estimó.

El asambleísta aseguró que el Órgano Ejecutivo trabaja en la generación de políticas que permitan salir de la coyuntura económica que atraviesa el país e identificó que los problemas en la provisión de combustibles se deben a la especulación que se ha generado en las últimas semanas, producto de la desinformación que provocó una alarma en la población, porque constató en persona que existe una provisión normal en las estaciones de servicio.

“El tema combustible es también por la especulación que se está haciendo, yo he ido a los surtidores, todos los días tienen gasolina, sino que por la especulación todo el mundo ahora quiere cargar sus vehículos a full (lleno) y algunos tienen dos, tres, cuatro vehículos; eso hace que tengamos desabastecimiento, pero, todos los días se está cargando a los surtidores, eso me consta, con el transcurso de los días se va a normalizar”, aseveró.

Sobre la falta de dólares, el parlamentario resaltó que el viaje del presidente Arce a Rusia servirá para que en las reuniones que tenga con el mandatario de ese país, Vladimir Putin, otros dignatarios y empresarios del mundo se firmen ‘varios contratos’ en temas de litio e hidrocarburos, que son los dos ejes que permitirán al país salir adelante y retomar la normalidad de hace unos meses en cuanto a la liquidez se refiere.

“Más las 150 industrias que se están construyendo, vamos a tener todo eso el día de mañana y vamos a normalizar todas estas pequeñas deficiencias que probablemente las tengamos”, acotó.

Burgos también se refirió al anuncio hecho por el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Andrónico Rodríguez; dijo que la convocatoria aún no salió de la Secretaría General de la Vicepresidencia con el Orden del Día que contemple los temas a ser abordados en la sesión plenaria. “Nosotros tenemos que saber los puntos que serán tratados para prepararnos y aprobar o rechazar, si no tenemos ningún punto no podemos asistir porque nadie nos va a convocar a una asamblea con convocatoria blanca”, participó.