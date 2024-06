Diputado disidente de CC asegura que con Reyes Villa sólo se habló de construir una oposición fuerte

Marcelo Pedrazas lanzó duras críticas contra quienes calificó como los ‘cachorros del mesismo’ que creen que la política empieza y termina con Carlos Mesa

Boris Bueno Camacho / La Paz

El pasado fin de semana, asambleístas disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos se reunieron con Manfred Reyes Villa, para supuestamente sumarse a un nuevo proyecto político encabezado por el alcalde de Cochabamba; al respecto, Marcelo Pedrazas, diputado divergente de la agrupación que lidera Carlos Mesa, justificó dicha reunión porque fue entablada con el líder político que tiene la mayor aceptación de la población en la actualidad.

Pedrazas aseguró que la reunión no fue subrepticia, sino más bien se la hizo de frente y de cara al pueblo porque la finalidad es construir una alternativa de la oposición que pueda hacer frente al Movimiento al Socialismo en las próximas elecciones nacionales de 2025, trabajo que debe empezar por el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad boliviana.

Foto: captura pantalla

“Hemos estado en ese diálogo de forma transparente, de cara a la población, hemos participado de una reunión a la que fuimos invitados de manera formal en sábado y hemos dialogado del acontecer nacional, de los desafíos de la oposición, de que se debe hacer para derrotar al MAS, como autoridades y como políticos, yo no entiendo porque hay gente que sataniza a estas reuniones transparentes”, puntualizó.

El asambleísta negó que se haya hablado de respaldar a una eventual candidatura de Reyes Villa, porque aún no decidió si participará en los comicios del próximo año; pero, aclaró que el líder político es en la actualidad quien tiene mayor aceptación de la población por la buena gestión administrativa en el municipio de Cochabamba, que es reconocida por el país en su conjunto.

“Estamos en proceso de construir una oposición, para los políticos el diálogo es importante, cómo no vamos a tener un diálogo con un candidato, con un alcalde que tiene la mayor intención de apoyo nacional, es obvio que tenemos que encontrar esos mecanismos de diálogo, (…) tenemos que reconocer el liderazgo de Manfred y su apoyo a la democracia y no lo digo yo, las encuestas señalan que es el alcalde con más aceptación a nivel nacional”, puntualizó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, criticó ácidamente a sus colegas de CC por pensar que la política gira solamente en torno al expresidente Carlos Mesa, cuando en realidad se deben establecer puentes y bajar las pretensiones personales para construir una opción real en torno al líder que tenga el mayor respaldo de esa parte de la población que no comulga con el MAS.

“Los cachorros del mesismo entienden que la política empieza y termina con Carlos Mesa, yo sigo siendo diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, no soy traidor, lo que sí es que he manifestado es que me he alejado del entorno y la posición visión que tiene Carlos Mesa dentro de la organización política, lo que pasa es que ellos confunden la sigla política con el candidato presidencial, ese es un error”, reprochó Pedrazas.