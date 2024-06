Diputado Mercado dice que la ‘incapacidad’ del presidente de la Comisión mixta de Constitución no permitió reanudar la preselección

El jefe de bancada del MAS asegura que hace cuatro semanas ya se podía retomar las sesiones de esa instancia legislativa

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado Jerges Mercado, jefe de bancada de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), responsabilizó este miércoles al presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por dilatar la reanudación del proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales, pese a que hace cuatro semanas el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio luz verde para continuar con el proceso.

El diputado del ala renovadora del MAS criticó la falta de coordinación de la presidencia de la comisión porque convocó a sesión para el martes con poco tiempo y sin consensuar con los miembros de esa instancia quienes tienen otras actividades que deben cumplir en su rol de asambleístas; sin embargo, aseguró que participará en la reunión de esta jornada para definir la continuidad del proceso que está paralizado desde hace más de dos meses.

“Hace cuatro semanas que están dadas las condiciones, salieron ellos con un pretexto que querían una ley, se han dado cuenta que no hace falta la ley y luego han salido con un nuevo pretexto de una supuesta resolución de la Asamblea, que no es necesaria y que además es ilegal y no tiene validez para esta Comisión mixta de Constitución”, aseveró.

Mercado aseguró que por la ‘incapacidad del presidente’ no se retomaron las sesiones para ajustar varios detalles que permitan retomar la preselección desde el punto en que fue paralizado, es decir, la etapa de evaluación oral; sin embargo, recordó que se deben hacer ajustes en el banco de preguntas por las denuncias conocidas sobre la supuesta filtración de estas a algunos de los postulantes habilitados a esta fase.

“Ya lo dije antes, desconfío de las preguntas, porque sabemos que se han filtrado algunas, aparentemente de alguna universidad o de algún Colegio de Abogados y con esas mismas preguntas yo creo que no tiene que ir el examen, hay que por lo menos ampliar la base de datos para que esos que se hicieron dar las preguntas con sus compadres, o las compraron por ahí, igual no tengan ningún éxito al dar sus exámenes”, resaltó.

Por falta de quórum, la Comisión de Constitución determinó entrar en cuarto intermedio hasta la mañana de este miércoles, debido a que solamente cinco asambleístas asistieron a la convocatoria. El presidente de esa instancia legislativa, Miguel Rejas, lamentó la falta de quórum correspondiente más aún que las sesiones fueron suspendidas por más de dos meses debido a las acciones interpuestas por candidatos inhabilitados que paralizaron el proceso de preselección.

“Parece que el senador Rejas piensa que somos sus muchachos para que estemos a la hora que a él le da la gana, yo soy un diputado muy ocupado, planifico mis actividades y ayer tenía una serie de trabajos pendientes, es más hoy tengo trabajo y me saco tiempo para venir, porque no es posible que de un rato a otro nos convoquen después de que han sido unos incapaces, porque hace cuatro semanas que no han convocado y ya teníamos todas las condiciones para hacer la preselección de las autoridades judiciales”, le respondió Jerges Mercado.