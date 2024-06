Diputado opositor cuestiona a disidentes de Creemos y CC por supuesta alianza con Reyes Villa

Andrés Romero segura que esos asambleístas fueron ‘muchacheados’ por el alcalde cochabambino

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el diputado de la agrupación Creemos, Andrés Romero, la supuesta alianza entre asambleístas disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, es una muestra de la deslealtad con las tiendas políticas por los cuales fueron electos y a las cuales traicionaron por ambiciones personales.

Romero consideró que sus colegas se equivocaron y fueron ‘muchacheados’ por Manfred Reyes Villa de quien dijo que no es un personaje que pueda reunir a la oposición, porque es funcional al gobierno de Luis Arce que pretende dispersar el voto de la oposición con la candidatura del líder político quien aún no confirmó si terciará en los comicios nacionales.

“Quien los reúne encima los ‘muchachea’, porque los obliga a sacarse una foto, ¿era necesario que se saquen esa foto? Claro, él sale como el tipazo. (Marcelo) Pedrazas creo que ha mencionado como siete veces que (Reyes Villa) está primero en las encuestas; se los metió a todos en el bolsillo, porque en la foto gana él porque se ve como el referente, yo no fui a ninguna elección y ahora tengo a todos los disidentes de CC y Creemos”, cuestionó.

Foto: captura pantalla

Reyes Villa sostuvo una reunión con sectores productivos de su departamento y políticos de diversos frentes, incluso con asambleístas disidentes de CC y Creemos. En el encuentro, que tuvo lugar el fin de semana en la capital del valle, estuvieron varios parlamentarios que desde hace tiempo no siguen la línea de los frentes por los cuales fueron elegidos.

De manera sarcástica, Romero afirmó que la nueva alianza debería denominarse ‘Lealtad’ en alusión a las acciones de los asambleístas acusados de haber traicionado a sus líderes políticos; además, recordó que ya hicieron similares encuentros con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, con el actual burgomaestre de la capital oriental, Johnny Fernández y, últimamente, con el gobernador suplente Mario Aguilera.

“Manfred Reyes Villa tampoco es un referente de la lealtad, llega a Bolivia después de ser un exiliado político fruto de la lucha de los jóvenes de los nueve departamentos durante los 21 días, por eso tiene la posibilidad de llegar, así como Mario Cosío y Branko Marinkovic y lo primero que hace es desplazar a estos líderes emergentes y vuelven a subirse al escenario político aplastando a los liderazgos emergentes”, ratificó.

Acotó que Reyes Villa dio la espalda a los activistas de Cochabamba reunidos en la Resistencia Juvenil Cochala ya que nunca salió al frente para defender a esos jóvenes que salieron a las calles para defender el sistema democrático y protestar contra el fraude y, más bien, por un cálculo político se alió con el gobierno de Luis Arce Catacora para extinguir los procesos judiciales en su contra.

“Y ahí está, trabajando de la mano con aquel gobierno que te correteó, con aquel gobierno que te exilió, Manfred Reyes Villa no es el elemento nuclear de la oposición, (…) este señor no ha actuado de manera leal con quienes permitieron que vuelva, ni con su pueblo, porque ganó con el voto de los no masistas que fue la mayoría que lo eligió, pero toda la gestión trabajo de mano del gobierno. (…) Este va a ser el tonto útil para intentar dispersar el voto de la oposición”, sentenció.

Foto: captura pantalla

Sin embargo, afirmó que existe en la población la madurez política suficiente para discernir quiénes son los verdaderos opositores; por ello, se decantará por los liderazgos que representen a ese grueso de la población que pide un cambio en las formas de hacer política y reencauce al país por el camino de la democracia real.