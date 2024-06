Doble derrota: Luchador le propone matrimonio a su novia tras perder un combate y ella dice que no

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un luchador de MMA ha sido humillado ante más de 20.000 aficionados después de que su novia rechazara su propuesta de matrimonio en el mismo ‘ring’ donde minutos antes había sido derrotado en un combate.

El incómodo incidente tuvo lugar el fin de semana pasado durante el torneo ‘Clash of the Stars’, celebrado en la República Checa. Los videos difundidos en redes muestran al luchador checo Lukas Bukovaz arrodillándose frente a su pareja y haciendo la propuesta tras perder una pelea.

La mujer se llevó la mano a la cara, avergonzada, y respondió: «Basándome en todo lo que ha pasado, creo que probablemente no», dijo sosteniendo un micrófono.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans 😅 pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y

— Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024