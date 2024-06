Doria Medina: “Con Camacho hablamos de una agenda de unidad de la oposición”

En Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Doria Medina destacó que Camacho está al tanto de todo lo que está pasando en el país y señaló la importancia de buscar un acuerdo entre los opositores que demandan un cambio de fondo al actual modelo político y económico del “socialismo” del MAS.

Remarcó que “la realidad impondrá el programa del próximo Gobierno”, que tendrán que hacer un fuerte ajuste en las cuentas del Estado y en la política por el retroceso de la democracia y los derechos humanos.

– Después de su visita a Chonchocoro, Luis Fernando Camacho aseguró que “soplan vientos de unidad” en la oposición. ¿Esto es tan así?

– He visitado al Gobernador Luis Fernando Camacho en Chonchocoro después de varios intentos. Debido a sus quejas ante organismos internacionales finalmente le permiten recibir visitas. Estuve allí el sábado pasado. Obviamente, hemos hablado de la crisis terminal que enfrenta el modelo económico del Gobierno. Hemos coincidido en que todo lo que hizo el MAS fue por los grandes ingresos que obtenía de las exportaciones del gas natural. Como no han invertido en exploración se está acabando el gas y no habrá más ingresos como hubo en años anteriores. Eso genera una crisis terminal.

Luis Fernando Camacho ve muy claramente esa crisis desde Chonchocoro, pese a que tiene acceso a poca información y pocas noticias. Camacho dice que está siendo testigo del desmoronamiento de este esquema de Gobierno y coincidíamos en que no haya una dispersión en el voto en la próxima elección que beneficie al oficialismo.

Dice el Gobernador que hay una oportunidad para iniciar una nueva etapa democrática. Está muy claro lo que hay que hacer.

La realidad impone el programa. El próximo Gobierno deberá tener un plan muy claro para enfrentar la crisis económica que será más fuerte el próximo año.

En segundo lugar, tenemos que salir del autoritarismo y garantizar los debidos procesos a todos ciudadanos, no encarcelar a las personas por razones políticas, fortalecer la justicia y fortalecer la democracia. Está claro lo que hay que hacer.

El tema es que hay que trabajar en la unidad. Hemos coincidido en que no sea una unidad de acuerdos para repartirse ministerios o para cogobernar, sino que sea la población la que de la señal clara en su momento respecto de quién deba ser el que Gobierne. Por ahí se va a dar la unidad.

Lo importante es que los otros partidos puedan ofrecer su mejor gente y no estén condicionando en el Congreso nacional ni reclamando cuotas, porque eso garantizaría el fracaso del próximo Gobierno. Todos queremos que se elija un Gobierno con amplio respaldo que pueda enfrentar los problemas que tiene el país. Los que estamos interesados en que haya un cambio en 2025 tenemos que coordinar y avanzar en la unidad.

– Luis Fernando Camacho “preso político” ha señalado Ud. con mucha claridad. ¿Cómo se encuentra Camacho en lo personal?

– He visto a Camacho bastante bien, creo que ya ha pasado la etapa más dura que debe ser tener que aceptar la realidad de estar preso y tener que vivir en Chonchocoro que es como la “Siberia de boliviana”, que es una buena descripción por sus condiciones tan difíciles para cualquier persona. El sábado hacía un frío polar en un lugar bastante alejado de la ciudad de La Paz.

Encontré a Camacho con mucha fuerza y con una idea muy clara de que no va a claudicar, que no va a negociar y que se va a mantener su pelea por sus ideales. Está con menos peso por la enfermedad, pero está con mucha fuerza. Conversamos durante más de dos horas.

– ¿Esta conversación sobre la “unidad de la oposición” implicaría un acuerdo concreto entre Unidad Nacional y Creemos?

– Falta mucho para las elecciones y sería un error empezar a electoralizar el país, pero sí es importante avanzar en el tema de la unidad. Pero lo más importante hoy es explicarle a la población de las causas de esta crisis terminal del modelo masista. La situación debe cambiar para que mejoren las cosas. Camacho me recomendó explicar más sobre lo que está pasando en la economía porque tengo credibilidad en materia económica. Hay un problema y el problema no va a cambiar si no cambia el modelo.

– ¿Les preocupa a Samuel y a Camacho que Manfred Reyes Villa vaya por separado y divida el voto opositor favoreciendo una eventual candidatura de Luis Arce Catacora?

– No hemos tratado ese tema. Está claro que hay sectores que quieren unidad y lo han manifestado muy claramente, y hay sectores que no quieren la unidad.

En los próximos meses se va a ir decantando ese proceso y vamos a ver quiénes quieren unidad y quiénes quieren hacer una alternativa a lo que hemos vivido en los últimos 19 años. Y quienes no quieren un cambio y tampoco reconocen que haya una crisis económica y defienden al Gobierno.

Eso se verá rápidamente y la población se va a dar cuenta. Si quieren cambiar habrá un rumbo y quienes quieran seguir con lo mismo habrá varias alternativas. Van a tratar de dividirnos. Si tenemos claridad sobre lo que queremos y quiénes quieren marchar por la unidad, no tendremos problemas.