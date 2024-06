El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyectó que, luego de los problemas en la cosecha de varios productos, se incrementará la llegada de divisas al país por las exportaciones de los distintos productos agroindustriales que se empiezan a normalizar.

Explicó que no solo se espera que se normalicen las exportaciones de soya y sus derivados, sino de otros como el azúcar, la carne bovina, el carbonato de litio, productos lácteos, entre otros.

“En el tema de la soya, sus derivados, su exportación va a ir ocurriendo hasta diciembre, como ha habido el atraso en la cosecha, pues todo el proceso también se ha rezagado y la llegada de más divisas va a ir ocurriendo a lo largo de este año”, explicó en conferencia a tiempo de aclarar que no responsabilizó al factor climático por la falta de dólares en la economía.

Añadió que también se prevé obtener divisas por la venta de otros productos como “la exportación de lácteos, exportación de mayor carne bovina, tenemos también la posibilidad de exportar carbonato de litio, que sabemos que lo está haciendo ya YLB, entonces hay este mayor escenario de entrada de divisas”.

El 21 de mayo, Montenegro indicó que entre fines de mayo y junio de este año se prevé un incremento en el ingreso de dólares al país, debido a la liberación de exportaciones, luego de un acuerdo con el sector empresarial.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al primer trimestre de este año, las exportaciones alcanzaron los $us 1.921 millones, unos $us 724 millones menos a lo obtenido a marzo de 2023 que llegaron a los $us 2.645 millones.

Acuerdos

La autoridad recordó que el Gobierno y la directiva del empresariado privado del país acordaron 10 medidas para traer más divisas, una de ellas es la otorgación de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) siempre y cuando ingresen el 100% de dólares por la venta de su producción al exterior.

Sin embargo, indicó que aún hay detalles para mejorar y que una vez saneadas las observaciones, se efectivizará la devolución de los certificados.

“Los exportadores han comprometido a traer una información, la han remitido, todavía hay que seguir puliendo porque no es la que requerimos realmente para ver la mejora en el perfeccionamiento del mecanismo de devolución de Cedeim, lo vamos a ir haciendo en estos días y esto va permitir que la devolución haga efectiva la llegada de divisas al país”, informó.

También enfatizó los resultados del Bono BCB en dólares que hasta fines de mayo alcanzó los $us 258 millones, pese a las estimaciones realizadas por analistas y políticos opositores al Gobierno.

Algunos sectores sociales como el transporte pesado y un grupo de los gremialistas piden al Gobierno dotar de mayores dólares a la economía porque afecta en la importación de insumos para el desarrollo de sus actividades.

Entre el lunes y martes, el transporte pesado efectuó un bloqueo de caminos en demanda de dólares y diésel. Mientras que para la siguiente semana se determinó una movilización por los gremiales liderados por Jesús Cahuana.