El gobierno de Bolivia afirmó que tenía información previa sobre un plan de golpe de Estado

Juan José Zúñiga, ahora ex general comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, durante un discurso a soldados en La Paz (REUTERS/Archivo)

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, dijo en una reunión que alrededor de 200 militares habían participado en el intento de golpe.

“Insto a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones de violencia y los informes de heridos”, dijo el jefe de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk. “Los responsables deben rendir cuentas”.

Zúñiga había dicho recientemente que el ex mentor de Arce convertido en rival político, el ex presidente Evo Morales, no debería postularse nuevamente para la Presidencia y amenazó con bloquearlo si intentaba hacerlo.

El comandante había sido informado el martes que sería destituido de su cargo porque su conducta “no se adecuaba a la Constitución Política del Estado”, según del Castillo, que recordó que Zúñiga reaccionó con tranquilidad ante la noticia.

“Nadie se hubiese imaginado que al día siguiente, antes del cambio de mando de estas personas, hubiese ocurrido un golpe de estado fallido en nuestro país”, dijo el ministro.