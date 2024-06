«El Gobierno quiere emular a Lenin Moreno», asegura exProcurador Chávez

El abogado del expresidente Evo Morales adelantó que el MAS intentará realizar otro congreso para la renovación de su directiva el 10 de julio y solicitará la supervisión del TSE.

El exProcurador General del Estado y abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, afirmó que el gobierno de Luis Arce pretende emular al exmandatario ecuatoriano Lenin Moreno, pero advirtió que «Bolivia no es Ecuador».

«La historia lo ha demostrado así, no es la primera vez que nos estamos enfrentando a algo así, el pueblo juzga y el pueblo definirá, esto es bastante claro. Las calles hablarán, las urnas hablarán cuando se juzgue a lo que está haciendo el actual gobierno que quiere emular a Lenin Moreno, lo que pasa es que Bolivia no es Ecuador y Bolivia va reaccionar si se quiere proscribir al instrumento político (MAS)», afirmó Chávez en una entrevista con el programa No Mentirás.

Lenín Moreno fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, después fue nominado como candidato de la Alianza PAIS de Correa, un partido político socialdemócrata, en las elecciones presidenciales de 2017 y obtuvo una estrecha victoria en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador el 2 de abril de 2017. Sin embargo, después de su elección, cambió drásticamente su postura política, distanciándose del legado izquierdista de Correa y adoptando políticas más centristas y liberalizadoras tanto en política interior como exterior.

Arce Catacora fue ministro de Economía de Evo Morales en gran parte de su gobierno (2006-2019) y fue elegido por el líder del partido como candidato presidencial para los comicios de 2020, pero Morales le quitó su respaldo y se convirtió en su principal opositor.

El nudo de la pugna es el control del partido, los evistas consideran que Morales debe seguir al mando del MAS-IPSP mientras los arcistas apuestan por la renovación de liderazgos y eligieron a Grover García como el líder del partido en un congreso de El Alto, aunque no tiene el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Chávez denunció que el TSE formaría parte del complot para inhabilitar la sigla del partido para que no participe en las elecciones de 2025 y también inhabilitaría a Evo Morales de la candidatura presidencial, pero que el «pueblo» no lo permitirá.

El lunes, el MAS evista tenía previsto realizar un congreso pero no cumplió los requisitos exigidos por el tribunal electoral y convirtió su concentración en un ampliado y ahora intentará otro evento para el 10 de julio.

«Lo que viene es adecuarnos a lo que hemos planteado, tenemos un congreso programado para el 10 de julio en Villa Tunari también, vamos a ver todo la hermenéutica para la solicitud de supervisión del congreso y para eso hay que allanar varios temas internos, nosotros hemos cumplido con la normal electoral», afirmó.