“El Gobierno se da la puñalada por detrás por falta de dólar y de combustible”, afirma Evo

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideró que “ni la oposición, ni los llamados evistas” causan “daño” al Gobierno del presidente Luis Arce.

[Facebook Evo Morales.] / Morales en un cultivo de arroz.

El expresidente Evo Morales deslindó responsabilidad por la situación actual de la economía del país y señaló que “el Gobierno se da la puñalada por detrás por falta de dólar y de combustible”. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideró que “el que está haciendo daño no es ni la oposición, la derecha, ni los llamados evistas”.





“El Gobierno se da la puñalada por su atrás por falta de dólar, por falta de combustible especialmente”, señaló en su programa radial dominical.

En su criterio, “esa falta de combustible hace tanto daño a la economía, no solo al transportista”.

”No solamente por los pasajes, sino en tema de producción”, comentó el también líder de los cocaleros del Chapare que sostiene un cruce verbal con el presidente Luis Arce.

El Gobierno indicó que la dotación de carburantes es normal y que las denuncias de escasez tienen base en especulaciones. Sin embargo, se forman filas en algunos surtidores del país.

En referencia al problema de los dólares, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, consideró que “hay temas de expectativas que están afectando a la economía de manera muy importante”.

“Un hecho, por ejemplo, que creo no podemos soslayar es lo que está ocurriendo a nivel de la Asamblea, que no nos están canalizando los recursos, no están aprobando los recursos”, indicó.

En ese marco, se refirió a los “920 millones de dólares que están de alguna forma ‘bloqueados’ en la Asamblea” Legislativa Plurinacional.

“Imaginémonos si esto fuera aprobado. Claramente habría, no es cierto, el sentir de la población, del sector productivo, del sector financiero en el sistema sería totalmente diferente”, señaló.

Entonces, tenemos esta dificultad y ojalá que se vayan superando en el transcurso de estos días esta situación para que volvamos a cierta normalidad”, añadió.

Fuente: UNITEL