El ministro de Economía descarta escenario de hiperinflación en Bolivia

El Gobierno Nacional aplicó acciones concretas para mantener una inflación controlada y preservar el crecimiento con estabilidad económica, que es un patrimonio del pueblo boliviano preservado por el Modelo Económico, además de cumplir con el pago puntual del servicio de la deuda. Logros que no se comparan al escenario de hiperinflación que se vivió entre 1982 y 1985.

Fuente: MEFP

La Paz . – El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa, descartó un escenario de hiperinflación en Bolivia porque existe control de precios y se preserva la estabilidad económica del país como un patrimonio del pueblo boliviano, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Denunció que algunos analistas intentan comparar el periodo actual con el que se vivió en el quinquenio: 1980-1985.

“La situación que vivimos actualmente es de estabilidad de precios, crecimiento de la economía, reducción de la desigualdad (y) disminución de la pobreza”, enfatizó el titular del Ministerio de Economía, quien explicó que estos resultados no pueden ser comparados con la situación que se vivió entre el año 1980 y 1985, porque en ese periodo la actividad económica era negativa y existía recesión con inflación que llegó a 23.447% en septiembre de 1985.

La inflación acumulada a mayo de 2024 es de 1,9%. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 3,1% en 2023 y se registró crecimiento sostenido en el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, hoteles y transporte aéreo desde el 2022.

“Muchos economistas del mundo giran para ver qué ocurre en Bolivia cuando en las otras economías hay altas tasas de inflación, Bolivia mantiene una tasa de inflación controlada, no vamos a decir que los precios no aumentan, aumentan, pero en un grado controlado de lo que ocurre en otras economías (…) No podemos decir que estamos en un escenario parecido a los del año 84, 85”, señaló Montenegro.

El Ministro de Economía destacó que el Gobierno Nacional aplicó acciones concretas para estabilizar los precios y tener un mejor control de ellos. Ejemplificó que se pusieron en marcha las ferias “Del campo a la olla” con productos como el tomate y la cebolla que van directamente del productor al consumidor. De igual manera, se reforzó los controles de lucha contra el contrabando, en este caso a la inversa, con el objetivo de resguardar la producción nacional y evitar su salida a países vecinos.

Sobre la deuda pública externa de mediano y largo plazo, Montenegro denunció que se busca instalar en la opinión pública que el país se encuentra en un nivel de endeudamiento parecido a los años 1980 -1985. “Hoy tenemos un nivel de endeudamiento de 26,9%, cuando en esos años estaba cercano al 60% y en el gobierno del MNR, del Dr. Víctor Paz, tuvimos al 99,1%, casi 100% de endeudamiento respecto al PIB (…) queda claro que no es un escenario como el que quieren señalar estos analistas”, afirmó el Ministro y reiteró que Bolivia cumple con el pago del servicio de la deuda.

La autoridad del Ministerio de Economía destacó la disminución de la tasa de desocupación urbana que descendió de 4,3% en 2022 a 3,9% en 2023, situándose entre las tasas más bajas de la región, cuando en la década de los 80 bordeaba el 20%. De igual manera, gracias a las políticas implementadas en el marco del modelo económico, se disminuyó la pobreza y desigualdad en el país.

Finalmente, el Ministro Montenegro reflexionó que el diálogo es la salida adecuada y concertada en la que cree el Gobierno para atender las demandas del pueblo boliviano.