«El Presidente comprende que me quiero alejar», Richter reafirma su salida del Ejecutivo

El analista político anunció que dejará la vocería presidencial después de tres años y medio de acompañar al presidente Luis Arce.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El vocero presidencial Jorge Richter afirmó que el presidente Luis Arce comprende su intención de alejarse del órgano Ejecutivo y explicó que la carta de renuncia es una vía administrativa para dar curso a su desvinculación.

«El Presidente comprende que yo me quiero alejar y por eso yo he señalado, en un artículo me despido en estos términos, es decir señalando y reflexionando porqué me voy y porqué decido hacerlo, cuáles son mis puntos de vista y seguramente los días que vienen presentaré la carta a la vía administrativa y proceder a la desvinculación», afirmó anoche en la red Uno.

El analista político fue designado en el cargo el 11 de diciembre de 2020 y está bajo la dependencia directa del Mandatario. Hasta ahora se encargó de darle voz a los temas sensibles de la política boliviana y de comunicar los mensajes importantes al público en nombre de Arce.

Después de tres años y medio de vocería anunció que dejará el cargo y adelantó su salida con un artículo de opinión que mereció varias interpretaciones.

Según dijo en la entrevista televisiva, tenía previsto dejar el cargo a principios de este año aunque consideró precipitado.

«Es una decisión de orden absolutamente personal, yo me veo en la coyuntura del país donde es importante señalarles a los bolivianos sobre cuáles son los temas que son más importantes resolver», explicó.

Después manifestó que expresó todos sus criterios reflejados en su artículo de manera personal al Jefe de Estado y que como analista es autónomo en su pensamiento.

El anuncio de la retirada del gabinete ministerial fue considerado como el principio de una crisis en el gabinete ministerial del presidente Luis Arce que gestiona una compleja situación económica y política.

El aún vocero presidencial observó una prematura electoralización del país con el que se pretende «causar crisis en el país» y «ralentizar el crecimiento económico».