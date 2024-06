El sector ‘evista’ tomará medidas contra la decisión del TCP y el transporte pesado da un ultimátum

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y dirigentes del Pacto de Unidad en una anterior reunión. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho

Pacto de Unidad evista se reunirá el lunes 24 en Cochabamba para asumir determinaciones tras decisión del TCP; ultimátum del transporte pesado al Gobierno: diálogo hasta el 26 o paro desde el 27; y ataque a la Aduana: Justicia ordena detención preventiva para 18 personas y a tres les dan medidas sustitutivas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Pacto de Unidad evista se reunirá el lunes 24 en Cochabamba para asumir determinaciones tras decisión del TCP

El Pacto de Unidad evista se reunirá el lunes 24, en Cochabamba, con el objetivo de asumir determinaciones en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras anular la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidida por Andrónico Rodríguez, afirmó el dirigente del MAS, Isaac Ávalos. “Seguramente saldrán las decisiones, que es lo que estamos esperando. Creo que van a determinar movilizaciones. Entonces vamos a esperar las determinaciones del Pacto de Unidad, anoche me informaron que ya habían convocado en Cochabamba para el lunes, cuando se hará un debate durante todo el día”, indicó.

– Ultimátum del transporte pesado al Gobierno: diálogo hasta el 26 o paro desde el 27

El ampliado nacional del transporte pesado determinó este viernes un ultimátum al Gobierno para que atienda sus demandas hasta el 26 de junio y, caso contrario, iniciará al día siguiente un paro indefinido con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras. El sector, encabezado por la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), exige una solución a la falta de dólares y abastecimiento de combustible, la renuncia de las principales autoridades de la Aduana e Impuestos y la destitución del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. “Estamos dando 72 horas (a partir del lunes) al Gobierno nacional para solucionar los problemas”, dijo Héctor Mercado, presidente de la CBT.

– El Gobierno minimiza posibles bloqueos de ‘evistas’ y cree que solo se centrarán en el trópico

Las posibles medidas de presión que vino advirtiendo el ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron minimizadas por el Gobierno que incluso consideró que centrará en el trópico de Cochabamba. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, cuestionó que las movilizaciones solo van a afectar a las personas que trabajan en las calles, transporte, minas, fábricas, y otros. “Como saben que eso va a ser reducido y no tienen respuesta de otros lugares, van a delegar de trópico hacia afuera”, afirmó. Villca espera que la población rechace cualquier conflicto o intento de convulsión por parte la facción del MAS que apoya a Morales.

– Presidente Arce pide un año nuevo sin peleas ni discordias y más producción agropecuaria

El presidente del Estado, Luis Arce, pidió este viernes paz, tranquilidad y certezas, sin peleas ni discordias para todos los bolivianos, además de mayor producción agropecuaria durante la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico del Chaco 5532, que se desarrolló en el municipio de Tiwanaku, a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. “Que este año sea mejor que el que está pasando, que este año nos traiga más prosperidad, más ventura, más trabajo, más ingreso para nuestras familias bolivianas, más paz, más tranquilidad, más certezas para toda la familia boliviana.”, señaló durante su intervención en el acto principal realizado en el Templo de Kalasasaya.

– Morales celebra el Willka Kuti y habla de ‘la Bolivia del nuevo tiempo’

El expresidente Evo Morales celebró el Willka Kuti 5532 en la localidad de Pampa Aullagas, en el departamento de Oruro, y pidió un año de esperanzas y “una nueva Bolivia”. “(Es) un año nuevo cargado de esperanzas, proyectando la Bolivia del nuevo tiempo”, escribió este viernes en su cuenta de X. Morales describió a Pampa Aullagas como un “pueblo de sabios, tierra de filósofos. Investigaciones del geógrafo y cartografo Jim Allen indican que esta fue la ubicación de la Atlántida descrita por Platón”. Morales, a través del Decreto Supremo 173, de junio de 2009, que declaró un feriado inamovible el 21 de junio de cada año con suspensión de actividades públicas y privadas.

– Senado sanciona la ley para el crédito del Corredor Urbano de Sucre

Con más de dos tercios de voto, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley para el crédito del Corredor Urbano de Sucre y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación. La norma fue aprobada en grande y en detalle luego de varias intervenciones de legisladores oficialistas y opositores, en las que destacaron el proyecto a favor de Sucre y cuestionaron la demora del trámite. Este proyecto de ley para el financiamiento de 43 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había sido aprobado la pasada semana en la Cámara de Diputados y remitido al Senado, cuyo pleno rechazó la dispensación de trámite, por lo que pasó a la Comisión de Planificación.

– Ataque a la Aduana: Justicia ordena detención preventiva para 18 personas y a tres les dan medidas sustitutivas

Este viernes, 21 personas acusadas por el ataque a la Aduana Nacional en Santa Cruz fueron puestas ante un juez cautelar que ordenó su detención preventiva, mientras se desarrolla la investigación para determinar la participación y responsabilidad de cada uno. La fiscal Delmy Guzmán detalló que en la audiencia cautelar los acusados fueron ubicados “en momento, tiempo y espacio” en el lugar donde ocurrió el ataque. De los 18 aprehendidos, el acusado de liderar el ataque y presunto propietario de uno de camiones intervenidos permanecerá 120 días con detención preventiva, mientras que 17 personas cumplirán la misma medida cautelar, pero durante 90 días.

– Mega operativo en la frontera de Arica logra 13 camiones confiscados y 16 bolivianos detenidos por contrabando

Desde el sector fronterizo cercano al Retén Chilcaya, en el límite de la comuna de Putre y la frontera con Bolivia, personal de Ejército y Carabineros interceptó a una extensa caravana de camiones justo cuando sus conductores intentaban salir del territorio nacional por un paso no habilitado. Las máquinas iban cargadas con mercadería de contrabando que no tenían ningún tipo de documentación. Según dio cuenta el personal policial, el jueves alrededor de las 18.00, todo comenzó cuando un hombre adulto de nacionalidad boliviana que conducía un camión de carga fue sorprendido por funcionarios del Ejército intentando salir del país por un paso no habilitado.

– YPFB ratifica en Brasil su predisposición para retomar la comercialización de fertilizantes

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ratificó ayer, a las autoridades del Brasil, su predisposición de abastecer con fertilizantes bolivianos que son producidos con estándares de alta calidad y competitividad. El tema fue abordado ayer en Brasilia, en una reunión en la que participaron ejecutivos de YPFB, Armin Dorgathen, de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), quienes abordaron temas referentes a sus respectivas áreas. Los fertilizantes producidos en YPFB pueden ser utilizados en la producción de cultivos anuales, hortalizas, frutales, pasturas y ornamentales.

– El combustible ruso para Bolivia ya llegó al puerto de Arica

Los 366.000 barriles de diésel que envió la petrolera rusa Lukoil para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya están en el puerto de Arica, en Chile, informó este viernes el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. La autoridad dijo que ese carburante permite garantizar el abastecimiento interno durante al menos 10 días. “El día de ayer (jueves) ha llegado a los puertos chilenos, donde está diésel y gasolina para abastecer por más de 10 días. Entonces, tenemos abastecimiento sin ningún inconveniente (sic)”, informó Montaño en Potosí, adonde llegó justamente a verificar la distribución de carburantes en las estaciones de servicio.