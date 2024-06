Escasez de combustible: Productores cruceños afirman que pagan hasta Bs 6 por litro de diésel en el mercado negro

Los afiliados a la CAO señalan que la afectación es para todos los sectores, por tanto, le piden al Gobierno garantizar su provisión.

eju.tv / Video: Prensa CAO

Lidia Mamani / La Paz

Los productores de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestaron este viernes que están preocupados por el desabastecimiento del diésel, carburante que es destinado para la producción de alimentos, pero ahora tienen que pagar en el mercado negro entre Bs 5 y Bs 6 por el litro, debido a que en las estaciones de servicio los transportistas tienen que hacer filas por días. Piden al Gobierno garantizar su provisión.

“Las imágenes están ahí, hay colas en los surtidores, un camión tarda más de tres días en cargar y hay que decirlo también en el sector agropecuario, en las provincias, el diésel se paga a Bs 5 y Bs 6 en el mercado negro. Entonces no desordenemos el mercado, tenemos que tener el diésel oportunamente, porque el diésel más caro es el que no existe, sin diésel no podemos producir, por tanto, necesitamos tener la garantía para seguir produciendo”, señaló el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking.

Lea también:

Por su parte, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, afirmó que en el tema del abastecimiento del combustible la afectación es para todos los sectores, en el caso de los ganaderos dependen del transporte pesado, que usa el diésel, para el traslado del ganado.

“La afectación es a todos los sectores y no hay ni uno que no se vea afectado por la falta de diésel. En el caso de los ganaderos está determinado justamente para que el transporte pueda traer el ganado a la faena, a los frigoríficos, a los centros de remate y de distribución, por eso se solicita que los surtidores provinciales y de la ciudad abastezcan a los camiones que trasladen al ganado”, consideró.

Por su parte, el gerente de Anapo, Jaime Hernández, coincidió en señalar que están muy preocupados por el desabastecimiento que se viene dando con el diésel desde hace dos semanas. Mencionó que actualmente están en plena siembra y que en la zona del este cruceño se sembraron más de 600 mil hectáreas de sorgo, trigo, girasol, maíz, pero se puede sembrar mayor volumen, pero para eso se requiere del carburante.

Lea también:

“Estamos muy preocupados por el combustible, de lo contrario los productores no pueden hacer sus actividades agrícolas y se pone en riesgo un alimento que requiere el país, no sólo para abastecer a las cadenas del país, sino también para tener excedentes que son destinados a las exportaciones y que eso significa traer divisas”,afirmó, en conferencia conjunta con los miembros de la CAO.

Demandó al Gobierno que se dé prioridad al sector productivo en el abastecimiento de diésel, que se atienda a los pequeños, medianos y grandes, por tanto, esperan que se regularice en las siguientes horas.