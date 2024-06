Esposos de menonitas que presentaron querella por violación denuncian retardación de justicia y amenazas

Fuente: Unitel

Un grupo de menonitas de la colonia El Dorado, en el municipio cruceño de Cabezas, llegó este viernes a Santa Cruz de la Sierra para presentar junto a su defensa legal un memorial dirigido al fiscal Roger Mariaca en el que señalan que son víctimas de amedrentamiento luego que denunciaran la violación de tres mujeres.

El caso se remonta a finales de 2023, cuando en dicha zona se conoció de una violación múltiple en la que tres mujeres fueron agredidas y por el que siete sujetos fueron puestos ante un juez. De ellos, dos fueron enviados a la cárcel de Palmasola con detención preventiva y otros cinco recibieron medidas sustitutivas.

Ahora, los esposos de las víctimas, señalan que los entonces agresores, que también son miembros de la colonia, los acusaron por secuestro y que esta denuncia ha prosperado y se les está dando curso por parte del fiscal de Cabezas, por lo que decidieron llegar hasta el fiscal Mariaca para hacer conocer el caso.

”Los violadores quieren que pare el caso. Me quieren asustar a mí y me han denunciado como secuestrador, quieren que me asuste y me quieren meter preso. Que pare el caso de violación”, dijo uno de los menonitas que llegó a la capital cruceña.

La defensa de los esposos de las mujeres afectadas dijo a UNITEL que se están retrasando las investigaciones en el caso de violación, a diferencia de lo que pasa con la acusación por secuestro.