Este jueves comienza la Liga Nacional de Futsal

Participarán 16 clubes en busca del título y el pase a la Copa Libertadores 2025. El torneo tendrá nuevo formato de competición con una primera fase de dos grupos de ocho equipos

La octava edición de la Liga Nacional de Futsal arrancará este jueves con la presencia de 16 clubes —dos de ellos nuevos— y con otro sistema de competición para que haya más partidos en la búsqueda del título, que actualmente pertenece al bicampeón, el orureño Fantasmas Morales Moralitos, además de la clasificación a la Copa Libertadores de América 2025.

La Comisión de Futsal Bolivia aprobó el fixture de la de la ronda de grupos, que en esta ocasión ya no tendrá cuatro series de cuatro, sino serán dos de ocho.

“Esto nos pidieron tanto la Federación (Boliviana de Fútbol) como la televisora para tener más partidos, además esto nos ayudará en lo deportivo porque habrá más ritmo de competencia. Antes, con cuatro grupos de cuatro, jugábamos seis partidos y ahora serán 14 solo en la primera fase”, informaron desde la Comisión de Futsal Bolivia.

En el Grupo A se encuentran: Concepción y Córdova (ambos de Potosí); CRE (Santa Cruz), Deportivo Amistad (Bermejo), Nantes Vicky Ríos y San Martín de Porres (Tarija); Petrolero y La Prensa (Yacuiba).

Los del B son: Fantasmas Morales Moralitos y Morales Moralitos (los dos de Oruro); Adutoys y Wolf Sport (La Paz); Proyecto Redag (El Alto), Antofagasta y Lizondo Singapur (Sucre); además de Víctor Muriel (Cochabamba).

Después de la disputa de los partidos de ida y vuelta los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, luego semifinales y final; mientras que los últimos lucharán por no descender, ya que habrá una pérdida de categoría directa y dos indirectas.

Los ‘nuevos’

Para esta temporada habrá dos nuevos participantes: Córdova y Deportivo Amistad, que lograron el ascenso en detrimento de Universitario de Sucre y Agua Santa de Oruro.

También hubo dos cambios de nombre por la adquisición de nuevos dueños: el paceño Proyecto Latin pasó a llamarse Proyecto Redag para representar a El Alto, en tanto que Lizondo ahora se denomina Lizondo Singapur para seguir en Sucre.

La primera jornada se disputará desde este jueves hasta el sábado. Los encuentros del Grupo A son los siguientes: San Martín vs. Nantes (jueves a las 20.30, en el coliseo Los Chapacos), La Prensa vs. Petrolero (viernes, 20.30, Margoth Quevedo), Deportivo Amistad vs. CRE (sábado, 20.00, Julio Iriarte) y Córdova vs. Concepción (sábado, 20.30, Ciudad de Potosí).

Los cotejos del B son: Fantasmas Morales Moralitos vs. Morales Mralitos (jueves, 20.30, Palacio de los Deportes), Víctor Muriel vs. Proyecto Redag (viernes, 20.00, Evo Morales), Adutoys vs. Wolf Sport (viernes, 20.30, Julio Borelli Viterito) y Antofagasta vs. Lizondo Singapur (sábado, 20.30, Jorge Revilla Aldana).

Fuente: Futsal Bolivia