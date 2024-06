Evistas advierten al Gobierno y al TSE que saldrán a las calles en defensa del MAS

El vocal del TSE Gustavo Ávila, confirmó que no supervisarán el congreso convocado para este lunes, en Villa Tunari, porque no subsanaron las observaciones que realizaron

La dirigencia evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) lanzó una advertencia al Gobierno y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que saldrán a calles por la decisión de rechazar la supervisión del congreso convocado para el lunes, además de las intensiones que quitarles el instrumento político.

“Vamos a tener serios problemas con siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, también con Luis Arce y David Choquehuanca. Así es que vamos a tener que vernos en las calles, en las carreteras cara a cara con estas autoridades que violan la Constitución, que vulneran las normas en el país”, advirtió el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Ponciano Colque.

El vocal del TSE Gustavo Ávila, en contacto con este medio, confirmó que no supervisarán el congreso convocado para este lunes, en Villa Tunari, por la dirigencia nacional del MAS porque no subsanaron las observaciones que realizaron el 17 de abril, ante el incumplimiento de requisitos.

En ese sentido, el exmandatario y jefe del MAS, Evo Morales, dijo que se decidió cambiar la figura del cónclave de este lunes debido a la negativa del ente electoral. Ahora se realizará un ampliado de carácter político, donde se asumirán acciones en defensa de esa organización partidaria.

A la vez, insistió que cumplieron con los requisitos para convocar al congreso ordinario, además cuestionó que los obliguen a consensuar con los dirigentes del ala arcista que no son militantes, que no hicieron vida orgánica como dirigentes y que no son reconocidos por parte del Pacto de Unidad.

“Existe una enorme contradicción por parte del vocal Tahuichi, nos están obligando a que lleguemos a consensuar con los dirigentes sin bases, sus bases saben que es en base a prebendas y pegas. Cuando Tahuichi dice que no es su atribución de definir con quien debemos consensuar, nosotros decidimos eso. Por tanto, hemos cumplido con lo que dice el estatuto”, puntualizó.

Por otra parte, Juanita Ancieta, dijo que el Gobierno le teme a la concentración de los verdaderos militantes del MAS que están organizados. Aseguró que varias delegaciones ya llegaron hasta el trópico de Cochabamba para asistir al encuentro.

“Nosotros hemos cumplido con toda la legalidad para este congreso, sabemos que es el miedo que tienen al pueblo organizado, el gobierno maneja políticamente al Tribunal Supremo, pero así no vengan a supervisar, nuestras bases ya están en Villa Tunari y otros están en camino, eso significa que estamos de verdad con las bases””, señaló.

