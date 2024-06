Evo dice que un militar le advirtió que buscarían detenerlo si es que se concretaba el “autogolpe”

La revelación del líder del MAS coincide con la advertencia que le dio el primer mandatario, Luis Arce, el día de la esporádica toma militar de Plaza Murillo.

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo esta jornada que recibió una llamada de un militar afín y le advirtió que el plan del “autogolpe de Estado” era dejar la presidencia a una junta militar y luego detenerlo.

“Un militar que era de mi equipo de futsal me llamó y me dijo que era un autogolpe. Cómo, le pregunto. Era dejar la presidencia a los militares, Lucho irse y el blanco era Evo. Ese día, algunos compañeros que tenemos en La Paz dijeron cuiden al Evo, al Evo le van a detener. Además, dijeron cuiden el aeropuerto de Chimoré, cuidado. Otros comandantes al día siguiente me ratificaron que (el plan era) detener al Evo y llevarlo a Santa Cruz”, contó Morales esta jornada en su programa dominical.

La revelación del líder del MAS coincide con la advertencia que le dio el primer mandatario, Luis Arce, el día de la esporádica toma militar de Plaza Murillo. En la narración cronológica, el jefe de Estado dijo que llamó a Morales para advertir que un “golpe de Estado” había comenzado y que tome sus recaudos.

“Yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le previne para que tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero a mí me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales. Como compañeros, porque al final eso es lo que somos… Fue una comunicación muy corta, muy rápida, porque en ese momento yo tenía todos los teléfonos sonando, fue una conversación de segundos, nada más, cuando yo le pase esa información para que tome sus recaudos,”, relató Arce.

La comunicación fue confirmada por Morales y recordó que hablaron por dos minutos, notó que el jefe de Estado “estaba nervioso” y le cuestionó por no destituir al entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el martes o el miércoles a primera hora.

El expresidente no descartó que el plan inicial era montar un autogolpe de Estado para buscar detenerlo con propósito de impedir su participación en las elecciones generales del siguiente año.

“Qué me imagino, detener al Evo y mandarlo a Estados Unidos desde el aeropuerto de Chimoré o desde Santa Cruz”, indicó el líder cocalero.

