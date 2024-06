Exdirector del BCB y analista rechazan que créditos externos traerán “cierta normalidad” a la falta de dólares

Se debe entender que Bolivia ha entrado en un “nuevo ciclo” en el cual se tendrá que reconsiderar algunos precios, desde el del dólar, hasta el de los combustibles e incluso el nivel de inflación con el cual se está trabajando, advirtió Espinoza

Dólares americanos. Foto: Pexels, John Guccione





El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza y el analista Gonzalo Chávez criticaron las declaraciones del presidente del ente emisor, Edwin Rojas, respecto a que los créditos externos que aún no autoriza la Asamblea Legislativa podrían dar “cierta normalidad” a la escasez de dólares que vive el país.

“En la medida que se vayan superando este tema de las expectativas, veremos cierta normalidad. Por ejemplo, no contar con estos recursos bloqueados en la Asamblea, estamos hablando de 920 millones de dólares, que podrían fácilmente servir para inversión pública. Son recursos que se reponen al Tesoro y se puedan movilizar recursos internos y activar, de alguna manera, mucho más dinámica nuestra economía”, dijo este domingo Rojas en conferencia de prensa.

Espinoza recordó que el actual Presidente del BCB fue Viceministro de Presupuesto y “entiende perfectamente” la diferencia entre un crédito de apoyo presupuestario, dirigido a respaldar el presupuesto estatal para cubrir déficits o emergencias, y los que actualmente están en la Asamblea que están vinculados con proyectos de obras públicas y cuyos desembolsos no se realizan de forma inmediata.

“Los créditos que hoy día están en la Asamblea son créditos que no se desembolsan en su totalidad cuando son aprobados, de hecho, en la mayoría de los casos requiere una serie de procedimientos previos para que se puedan desembolsar”.

Además, señala Espinoza, hay que tomar en cuenta que cuando son obras de gran envergadura y carreteras se contrata, luego de un proceso largo, a empresas internacionales “y por lo tanto, muchos de esos desembolsos terminan volviendo al exterior como pago para estas empresas”.

Por eso, añade, las reservas internacionales netas “difícilmente” se van a reforzar con este tipo de créditos, “porque los desembolsos no son rápidos ni grandes”.

“Que el presidente mencione que es necesario aprobar más endeudamiento público de este tipo para fortalecer las reservas es una aseveración demasiado exagerada. Las reservas no se van a fortalecer con ese tipo de créditos”, añadió.

Al respecto, Chávez afirmó que los préstamos que deben ser tratados por el Legislativo son de cooperación internacional y “no son dólares de libre disponibilidad” para el Gobierno que ahora necesita divisas para “importar diésel y gasolina”.

Además, considera que el Gobierno “se ha olvidado del sentido de las proporciones” porque lo que el país necesita al año son 15.000 millones de dólares y exporta 12.000 millones “incluyendo también contrabando. Faltan, pues, 3.000”, montó mayor al de los créditos que están en la Asamblea.

“Entonces, el Gobierno lo que hace es ganar tiempo, no ataca los problemas de fondo que tienen que ver con el déficit público, y, por supuesto, con valores muy pequeños hace propaganda, pero no resuelve los problemas. Entonces, no es correcto afirmar que con los préstamos ya se resolvió el tema”.

Bonos

Respecto a las declaraciones de Rojas referidas a que ingresaron dólares en la economía nacional gracias a que en tres meses la venta de bonos en la divisa norteamericana alcanzó los 258 millones, 150% más de lo previsto, Espinoza advirtió que el monto es “una parte muy pequeña” de lo que se requiere para importaciones para el sector público.

“Si tomamos como real lo que plantea el presidente, la demanda de dólares del sector público por mes está rondando más o menos los 500 a 550 millones de dólares. Entonces el haber recaudado en varios meses 258 millones de dólares, te señala que ni siquiera alcanza para cubrir un mes de importaciones del sector público”, añadió

Medidas

Ambos economistas coinciden en que el punto de partida es que el Gobierno reconozca la realidad. Espinoza indicó que mientras se siga negando la diferencia del cambio oficial del dólar y el tipo de cambio paralelo, la cotización de la divisa “va a seguir creciendo”.

La página oficial del BCB mantiene que el precio oficial es 6,96, pero en el mercado paralelo ya está en nueve bolivianos, en algunos casos.

Chávez enfatizó en que luego de reconocer que el país está en crisis, el Gobierno deberá implementar una política integral que busque más dólares en exportaciones, para lo cual deberá liberarlas, atraiga inversiones extranjeras directas, acuda a préstamos internacionales grandes de libre disponibilidad y mantenga las remesas de los bolivianos del exterior.

Espinoza por otro lado indicó que se debe entender que Bolivia ha entrado en un “nuevo ciclo” en el cual se tendrá que reconsiderar algunos precios, desde el del dólar, hasta el de los combustibles, además de las tasas de interés e incluso el nivel de inflación con el cual se está trabajando.