A marzo de este año, las ventas externas llegaron a $us 1.921 millones

A marzo de este año, las exportaciones llegaron a $us 1.921 millones, menor en $us 724 millones respecto a similar periodo de 2023 cuando alcanzaron $us 2.645 millones, un 27,4% menos. El principal producto que cayó es el oro metálico.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los efectos del contexto internacional, el cambio climático y los continuos bloqueos de carreteras afectaron al comportamiento del comercio exterior boliviano que, al primer trimestre de este año, registró una caída en las exportaciones.

Productos como la semilla y derivados de soya, banana, gas natural, zinc, oro metálico, entre otros tuvieron una caída en las exportaciones nacionales.

De igual manera, las importaciones presentaron una disminución del 15,6% con relación a marzo de la gestión pasada, periodo en el que se llegó a $us 2.797 millones. Equipos de transporte y bienes de capital redujeron en las compras del exterior.

Exportaciones

La caída en las exportaciones e importaciones dieron como resultado que, al primer trimestre de este año, Bolivia registre un déficit en su comercial exterior de $us 438 millones.

La Razón publicó el lunes sobre el incremento del déficit en el comercio exterior, que, a marzo de este año, casi se triplicó respecto a igual periodo de la gestión pasada, cuando se llegó a una balanza negativa de $us 152 millones.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) atribuyó la caída en las exportaciones a una baja en la venta del oro metálico, el gas natural y productos del sector agroindustrial como los derivados de soya.

El gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín, sostuvo que el oro tuvo una caída de casi 600 millones entre enero y marzo de este año comparando con igual periodo de 2023, lo que representa una baja del 76,4%.

“Atribuimos esta caída a un efecto que tiene que ver con las exportaciones de oro, Bolivia el año pasado en este periodo, enero-marzo, exportaba 782 millones de dólares en oro y este año está exportando 184 millones, hay una caída de 597 millones de dólares solo por efecto de las exportaciones de oro”, explicó el empresario.

Dato

Olguín indicó que, si no se consideraría la caída en las exportaciones de oro metálico en el primer trimestre, la baja en las ventas externas solo llegaría al 7%.

“Hay otros productos que contribuyen a esa caída, el oro como principal producto, también está el gas natural que bajó cerca de 22%, zinc 22%, lo propio los derivados de soya también”, explicó.

No obstante, resaltó que otros productos, principalmente de la actividad minera, mostraron un crecimiento durante el primer trimestre de este año. “Ya vemos mejoras en cotizaciones y exportaciones de algunos productos mineros como la plata, plomo, boratos, wólfram y esperamos que esto acompañe con las exportaciones del sector agroindustrial”.

Prevé que las exportaciones mejoren a partir de abril, considerando que el Gobierno anunció que mejorarán los ingresos de divisas por concepto de las ventas nacionales al exterior. A eso se suma los acuerdos firmados entre el Órgano Ejecutivo y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para obtener más dólares para la economía.

“En reuniones con (el Ministerio de) Economía se ha acordado una metodología de trabajo con temas dinámicos, estamos en ese proceso y esperamos que pronto podamos tener mejores resultados”, dijo.