Federación da inicio a la Liga Mayor de Rugby XV varones

La Federación Boliviana de Rugby (FBR) anunció que esta disciplina deportiva tendrá en 2024 el inicio de la Liga Mayor de Rugby XV, rama masculina, evento del que formarán parte siete clubes.

La Liga Mayor de Rugby XV comenzará a jugarse desde el sábado 15 de junio y con el siguiente rol de partidos: Jenecherú (SCZ) vs. Halcones RC (CBB), La Paz Rugby Club vs. Santa Cruz Rugby Club y Tigres Rugby Club (SCZ) vs. Universitario Rugby Club (CBB).

El séptimo integrante de la Liga Mayor es Aranjuez Rugby Club (SCZ), que en la fecha 1 tendrá descanso.

A diferencia de la temporada pasada, la principal categoría del rugby nacional no contará con los clubes Supay RC de Cochabamba, Unión Tarijeña de Rugby (UTR) y Brangus Rugby Club (SCZ). No se dieron a conocer las razones de estas bajas.

La Paz RC, y Halcones RC son los elencos que ocuparán dos de las plazas vacantes.

La naciente Liga Mayor es una de las primeras iniciativas de la FBR, que ya desde gestiones pasadas comenzó con una reactivación deportiva tras la pandemia.