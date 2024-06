Fiscalía no logra notificar a 3 implicados en caso de legitimación de ganancias contra Huaytari

A casi seis meses de la solicitud que hizo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Ministerio Público no logró notificar a los tres implicados en el proceso que se abrió contra el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por legitimación de ganancias ilícitas.

Presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Foto: Internet

Fuente: ANF

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó que existen dificultades al momento de citar a los sindicados para que comparezcan, tomando en cuenta que residen en la ciudad de Santa Cruz.

“Se los está convocando a los tres sindicados, ellos viven en Santa Cruz y, nuevamente les digo, estamos siendo un poco obstaculizados por el tema de las notificaciones, no son habidas las personas y tenemos que encontrarlos para que ellos puedan asumir una defensa”, explicó la autoridad.

A raíz de un informe de patrimonio que realizó la UIF, el 9 de enero de este año solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación contra el parlamentario ya que se detectó que entre el 2020 y 2022, Huaytari recibió Bs 1.407.429 en una cuenta mancomunada que tiene con su esposa.

“Se establece que el analizado (Huaytari) y su esposa Elisa S.M recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs. 1.407.429,00, en una cuenta mancomunada que tienen ambos, siendo que la entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos”, indica el reporte.

Dentro de este proceso también se encuentran involucrados los policías Raúl C. P., Rolando Guido T. A. y Lizeth Paola C. P., quienes viven en la ciudad de Santa Cruz. Se detectaron movimientos bancarios que no están acorde con sus ingresos económicos.

Por otra parte, Alave dijo que la Sala Penal Primera determinó que el proceso radique en la sede de gobierno y ya no en Santa Cruz, como solicitó uno de los demandantes, por tal razón se convocó al presidente de Diputados a declarar.

“Los fiscales han apelado la determinación del juez de remitir la causa a la ciudad de Santa Cruz, (pero) los vocales de la Sala Penal Primera han determinado que el caso deba continuar en La Paz, por eso se lo ha convocado al señor Huaytari”, indicó.

A finales de mayo, Huaytari se presentó de forma voluntaria por este proceso, pero se acogió al derecho de guardar silencio, aunque en reiteradas oportunidades señaló que no había ningún proceso en su contra.

A la vez, la fiscalía solicitó la anotación preventiva de los bienes del legislador del ala arcista del MAS y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

/EUA/ nvg/