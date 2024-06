Fospa: Rectora de la UMSA sugiere un ‘pronunciamiento fuerte’ para proteger a la Amazonía

Fuente: erbol.com.bo

En el marco del Foro Social Panamazónico (Fospa), que se realiza en Rurrenabaque, la rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); María Eugenia García, expuso las pérdidas que sufre esta región a causa principalmente de los incendios, por lo cual pidió que se emita un pronunciamiento fuerte al respecto.

“A mí de verdad me encantaría que de este Foro salga un pronunciamiento fuerte para que no se dé el incendio que hemos tenido el año pasado en nuestro país, que no solo afecta a nuestro país, afecta a nuestra región amazónica”, dijo.

García participa en el Fospa que se realiza en la localidad de Rurrenabaque desde este miércoles. En la oportunidad mencionó loa daños ocasionados por los focos de calor y el chaqueo con fines productivos.

También la Rectora denunció la contaminación por el uso del mercurio por parte de la minería, ante lo cual informó que la Universidad promueve el uso de alternativas para la producción aurífera en lugar del tóxico.

Asimismo, pidió que la práctica de los chaqueos ya no se debería realizar, por el peligro que implican en el contexto de sequía y vientos.

García espera que en el Foro se propongan políticas públicas concretas, que puedan ser implementadas por los tomadores de decisiones.