General de la Fuerza Aérea detalla supuesto plan de Zúñiga en la que involucra a embajadas y a sectores sociales 

La exautoridad militar afirmó que hasta ya se tenían los nombres de los nuevos ministros de Defensa y de la Presidencia.

Lidia Mamani / La Paz

El general Marcelo Zegarra, quien era el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y presuntamente participó del levantamiento encabezado por el general Juan José Zúñiga, detalló el supuesto plan que se iba a realizar el miércoles 26 de junio con la militarización de la plaza Murillo. En su acta de declaración ampliatoria informativa, en su calidad de sindicado incluso involucra a dos embajadas y hasta a algunos sectores sociales.

“Los que quiero ampliar en mi declaración, es referente a la reunión a la que fui convocado por el general Zúñiga ( ..) a las 12.00 me llama y me dijo que vaya a su despacho que está en el Estado Mayo, me dirigí en mi vehículo a las 12.30 y al ingresar veo a tres personas: el general Tomás Héctor P. L.; dos coroneles, uno de ellos es José Antonio A. M.; del otro no sé su nombre, que son del servicio pasivo (…). Luego nos sentamos el general Zúñiga, yo y el almirante Arnez, sólo conversamos los tres en tono bajo y nos dijo (que) le acompañemos para tener una conversación con el Presidente (Luis Arce)”, señala una parte inicial de la declaración ampliatoria de Zegarra.

Continúa y señala que Zúñiga les dice “ya basta de las humillaciones a las FFAA” y que ya es momento de tomar el poder y que ya todo planificado, que ya desplazó a los blindados a La Paz y que las tanquetas van a bajar desde Vaicha para apoyar, que también ya se había conversado con el comandante del Regimiento Colorados, quien dijo que apoyará, al igual que la Policía Militar.

“Ahí nos dice que nosotros deberíamos tomar la misma acción con nuestras grandes unidades. Posteriormente, (Zúñiga) señala la pizarra, una que estaba a su mano izquierda y dice que ya hay todo el apoyo de la Embajada Americana, de la Embajada de Libia, de la comunidad Europea, de la Policía Boliviana, de los militares, jubilados y que a estos tienen que plegarse otra organización. Ellos van a apoyar, una vez que consolidemos la toma del poder”, señala el ahora exgeneral de la FAB. Aunque sobre la “otra organización” no precisa a qué otros sectores se refiere.

También afirma que incluso ya se tenían los nombres de los nuevos ministros de Defensa, en referencia al general Tomás Héctor P. L., y el coronel Calderón (sin precisar nombre) sería el de la Presidencia, y que Zúñiga iba a ser presuntamente el presidente del Estado.

En su relato, señala que al final él se queda en la Casa Grande del Pueblo, donde incluso sostiene una reunión con Arce en el piso 23, donde indica que no está de acuerdo con el actuar de Zúñiga y que habían venido a conversar con su persona sobre el hecho de que había molestia en las Fuerzas Armadas, por lo que le dicen que habrá relevamiento del mando militar y que lo acompañe en la nueva posesión.