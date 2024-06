Gestora: Inversiones diversificadas no representan costos para los Fondos de Pensiones

La Gestora Pública de la Seguridad de Largo Plazo realizó tres operaciones estratégicas que generarán una ganancia neta de 53 millones de dólares, asegura el gerente de la estatal boliviana, Jaime Durán

La Paz, 17 de junio de 2024 (ABI). – La Gestora Pública de la Seguridad de Largo Plazo realizó tres operaciones estratégicas que generarán una ganancia neta de $us 53 millones. Estas operaciones no representan costos adicionales para los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y están respaldadas por activos seguros y de reconocida solvencia, informó el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.

Entre estas inversiones, se destaca una operación de reporto con Bonos Soberanos de Bolivia en los mercados internacionales, obteniendo $us 250 millones. De esta suma, se invirtieron $us 200 millones en “Bonos BCB en Dólares” a una tasa anual del 6,5 %, con lo cual se generará un rendimiento de $us 39 millones.

Además, la Gestora invirtió $us 50 millones en títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros a nivel mundial, a una tasa del 4,66%, lo que resultará en un rendimiento de $us 7 millones.

La empresa también destinó $us 250 millones a títulos con mantenimiento de valor al dólar emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN), con una tasa de interés del 12,80%. Esta inversión cubrirá el costo del reporto, que asciende al 11,8%, y generará una ganancia neta de $us 7,5 millones.

En conjunto, las tres operaciones realizadas por el comité de inversiones de la Gestora darán una ganancia neta de $us 53,5 millones, la cual está garantizada, ya que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son reconocidos a nivel mundial como uno de los activos más seguros, y están respaldados por el gobierno de ese país.

A nivel nacional, los bonos del TGN y del BCB cuentan con el sólido respaldo de dos instituciones de reconocida solvencia, ya que tanto el BCB como el TGN tienen un historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras, recalcó.

Cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) abandonaron el país, el rendimiento de sus inversiones ascendía a mayo de 2023 a 2,7%. En el transcurso de un año, el portafolio gestionado por la Gestora creció en $us 2.268 millones, pasando de $us 24.048 millones, transferidos por las AFP, a $us 26.318 millones.

Durán también destacó que desde que la Gestora asumió la administración del portafolio de inversiones del SIP, la tasa de rendimiento experimentó un crecimiento constante, alcanzando el 4,11% en mayo de este año.

Esta información puede ser verificada por los asegurados y el público en general a través de sus Estados de Ahorro Previsional, comparando los documentos emitidos por las AFP y la Gestora. Ambos documentos están disponibles para descarga en la oficina virtual de la página web www.gestora.bo.

Con esta información la Gestora desmiente las declaraciones de un exministro quien indicó que las pensiones estarían en riesgo y que la operación de la Gestora generaría pérdidas. Por el contrario, se trata de una inversión segura y se enmarca en la normativa vigente, que permitirá generar mayores ingresos a los Fondos del SIP, en beneficio de los asegurados, según un reporte institucional.