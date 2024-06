Gremialistas afirman que el dólar está a Bs 9,50 y que su escasez repercute en el alza de varios productos

Tras declarar un cuarto intermedio en las negociaciones entre el sector gremial y el Gobierno, el dirigente de este gremio, Jesús Cahuana, aseguró que los comerciantes están comprando el dólar hasta en Bs 9,50 y que la moneda nacional ya no se usa como herramienta de compra en las diferentes fronteras del país.

El dirigente ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, calificó como un «chiste» la postura estatal, que apunta a que no existe la escasez de la divisa.

“Es un chiste. E l gobierno está en otro país, seguramente allá hay dólar, acá no hay ”, señaló.

“El boliviano no sirve”

“El billete boliviano ya no sirve en la transacción de las fronteras. Está en base todo al dólar (…) Pero el gobierno debe explicar al pueblo boliviano por qué no hay dólar, no solamente a la Confederación de Gremiales de Bolivia», manifestó.