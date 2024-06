Gustavo Petro cancela su viaje a Suiza por considerar que la cumbre de paz es “un alinderamiento al lado de la guerra”

El mandatario colombiano criticó la conferencia en Suiza por alinearse con la guerra en vez de promover una verdadera solución pacífica.

De acuerdo con el mandatario, esa cumbre ya tiene preacuerdos y no busca una paz real – crédito redes sociales

El presidente Gustavo Petro, que tenía programada su participación en la cumbre de paz global sobre Ucrania en Suiza el sábado 15 de junio, pero decidió cancelar su viaje. Según declaró el mandatario, esta conferencia no sería el escenario adecuado para contribuir a la paz en la región de Ucrania y Rusia.

“Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, afirmó Petro en una rueda de prensa reciente.

El presidente subrayó que, aunque América Latina desea la paz, no percibe que esta conferencia pueda lograr un cambio significativo. “He decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible”, comentó Petro, enfatizando la necesidad de no solo buscar una resolución al conflicto entre Ucrania y Rusia, sino también de abordar de manera urgente la crisis climática.

A través su cuenta de X, el presidente confirmó su cancelación del viaje a Suiza – crédito @petrogustavo/X A través su cuenta de X, el presidente confirmó su cancelación del viaje a Suiza – crédito @petrogustavo/X

El mandatario tenía prevista una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante su estancia en Suiza. Sin embargo, Petro reiteró que su decisión de no asistir se basa en su creencia de que la conferencia alinearía más a los países hacia una postura de guerra, en lugar de construir caminos hacia la paz. “Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder, se dedica a la guerra”, explicó.

Petro destacó que está dispuesto a participar en otros eventos que trabajen en pro de la paz global. “Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra”, añadió. Esta postura refleja su enfoque de priorizar decisiones que beneficien a la paz y no a la guerra.

El presidente también expresó su deseo de ver un alto al conflicto en otras partes del mundo, mencionando específicamente la situación en Palestina. “Lo que quiere América Latina es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia”, resaltó el mandatario colombiano.

Finalmente, desde Suecia, el presidente Petro confirmó su regreso inmediato a Colombia, destacando su compromiso de asistir a eventos futuros que realmente busquen consolidar la paz mundial. “No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza, lo dirigimos inmediatamente a Colombia”, concluyó.

De hecho, en apoyo a lo dicho en la entrevista, el mandatario hizo una publicación en X en la que dijo:

“El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra”, comienza el mensaje del primer mandatario.

El mandatario aseguró que su Gobierno si busca apoyar iniciativas de paz – crédito cortesía Presidencia El mandatario aseguró que su Gobierno si busca apoyar iniciativas de paz – crédito cortesía Presidencia

Posteriormente se ratificó en su idea de no ir a Suiza, añadió que “en homenaje a Olof Palme, un sueco que en el momento más agudo de la guerra fría supo levantar la bandera de la paz mundial y de la Justicia Social y que fue asesinado en las calles de Estocolmo, suspendo mi viaje a la reunión de Suiza y le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla. El diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental.

El mensaje del mandatario finaliza con que el “gobierno del cambio de Colombia participará en todo esfuerzo para construir el dialogo y la paz entre Rusia y Ucrania y para detener el genocidio sobre el pueblo palestino. Es el derecho internacional el que tiene que ser restablecido y profundizado y no la constitución de bloques de países para la guerra”, dejando claro que desde su perspectiva tal reunión no resuelve de fondo la guerra, sino que, por el contrario, con sus medidas parece una idea pro-guerra.