“Habría sido terriblemente incómodo”: por qué Harry declinó la invitación a la boda de su íntimo amigo Hugh Grosvenor

Puede que la boda sea el acontecimiento del año en la alta sociedad británica, pero el príncipe Harry no asistirá a la boda de su íntimo amigo Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster, cuando esta tarde se case con su prometida Olivia Henson en la catedral de Chester.

A pesar de las informaciones contradictorias, ha llegado a nuestro conocimiento que Harry y Meghan Markle fueron invitados a la ceremonia de esta tarde, pero declinaron la invitación cortésmente para no eclipsar el evento o arriesgarse a cualquier interacción incómoda con el príncipe Guillermo que es el padrino de boda y llevará a su hijo, el príncipe George, como acompañante.

Grosvenor (Hughie para los amigos) es el multimillonario más joven de Reino Unido y está muy unido a Guillermo y a Harry. Es ahijado del rey Carlos III y padrino de los príncipes George y Archie. Según una fuente cercana, “Hughie hizo lo correcto invitando a ambos hermanos mientras que Harry optó por la vía diplomática y declinó cortésmente, afirmando que no había resentimientos. Habría sido terriblemente incómodo si hubiera dicho que sí debido a la situación con Guillermo”.

Dada la estrecha relación de la familia Grosvenor con la familia real, es probable que la lista de 400 invitados incluya a otros miembros de la realeza, así como a algunas de las familias más adineradas del país, como los Van Cutsem, cercanos al monarca. La recepción se celebrará en Eaton Hall, la finca de casi 4.500 hectáreas de Grosvenor.

No se espera que asista al enlace Carlos, que ha estado en Francia esta semana para asistir a las conmemoraciones del aniversario del Día D, ya que se le ha instado a descansar después de dos agotadores días de compromisos en Portsmouth y Normandía. La de Kate Middleton también será una de las ausencias más notables, ya que la princesa de Gales sigue sometiéndose a un tratamiento preventivo de quimioterapia .

Aunque es probable que la ausencia del príncipe Harry de qué hablar entre los allí presentes, hemos podido saber que Harry no tiene previsto regresar a Gran Bretaña este verano. El martes saltó la noticia de que Harry y Meghan no asistirán a la ceremonia Trooping the Colour de la próxima semana, la celebración oficial anual del cumpleaños del rey, pero tampoco cabría esperar dicha invitación, ya que no son miembros en activo de la realeza.

No obstante, Carlos tiene previsto invitar a algunos familiares a Balmoral a finales de verano, siguiendo una tradición establecida por la difunta reina Isabel II, pero por el momento no está claro si la invitación se extenderá también a los Sussex. La princesa Lilibet cumplió tres años a principios de esta semana y se dice que Carlos está deseando ver a sus nietos radicados en California.

Pero según varios amigos de los Sussex, Harry y Meghan no tienen previsto desplazarse a Reino Unido durante el verano. «Están muy satisfechos y felices en Montecito, donde piensan pasar la mayor parte del verano. Esta es la vida tranquila que Harry siempre ha querido y lo cierto es que está muy contento», asegura una fuente.