INE sobre precio del tomate y la cebolla: “Probablemente no baje a los niveles anteriores, pero de qué bajará, va a bajar”

Fuente: Unitel

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló este domingo que la inflación acumulada en Bolivia es de 1,93%, y que en líneas generales “habría una tendencia hacia la baja”, pero que el precio elevado del tomate y la cebolla explican más del 40% de la incidencia de la inflación en el país.

Aseveró que los precios quizás no lleguen a bajar a los niveles de gestiones anteriores cuando eran comercializados, en el caso del tomate, hasta en Bs 5 y que ahora es comercializado en Bs 17 el kilo, como se reportó en mercados de Santa Cruz.

¿Cuáles son los alimentos que han subido y no han vuelto a bajar?, fue la consulta de los medios a Arandia que no dudó en decir que “obviamente, el tomate y la cebolla, que explican más del 40% de la incidencia total de la inflación que tenemos en este año. No hay duda, y eso no lo discutimos. Lo vemos a diario”.

“No tenemos por qué tapar el sol con un dedo. El tomate ha subido, sí, y mucho, y eso afecta casi a la explicación de la totalidad de lo que es la inflación nacional”, dijo al insistir que se está esperando que la actual cosecha “que saldrá en estos días” pueda hacer que el costo de este alimento baje y que lo mismo pasaría con la cebolla.

“Probablemente no baje a los niveles anteriores, sí, porque hay pérdidas, pero de qué va a bajar, va a bajar”, remarcó.

Influencia del dólar

Arandia puntualizó que “el dólar está más fuerte y eso se escala global”, pero en el caso de los alimentos, “en esencia, nos abastecemos en el mercado interno” por lo que no habría mayor incidencia si esta moneda aumentara su valor.

“Pero lo que es jaboncillos, shampoos, productos de higiene, cuidado personal, sí está afectando (…) también productos importados, línea blanca, línea negra. Pero estos son de mucho menor incidencia e importancia”, apuntó.