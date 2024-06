Jorge Richter: “Los golpes de Estado no se dan a las tres de la tarde”

El exvocero presidencial indicó que se debe investigar una serie de sucesos que se dieron, para averiguar si se realizó, o no, un intento de golpe de Estado.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

“Los golpes de Estado nunca se dan a las 3 de la tarde con todos los medios de comunicación transmitiendo”, fue el cuestionamiento realizado por el ex vocero presidencial, Jorge Richter, quien aseguró, en el programa Que No Me Pierda (QNMP), que se debe investigar si hubo o no un intento de golpe de Estado, puesto que el accionar el general Zúñiga dejó muchos interrogantes.

“Los golpes de Estado se dan con privación de libertades, con restricción de medios de comunicación en horas de la madrugada y a la primera persona a la cual se detiene es el presidente”, explicó la ex autoridad.

Richter indicó que se debe realizar investigaciones dado que “existe una gran interrogante entre la valentía que mostraba el general Zúñiga a las 15:00 horas del día de hoy, y una hora después, cuando decide dar vuelta y retirarse”, señaló el ex vocero, pues Zúñiga llegó hasta las puertas de la Casa Grande del Pueblo con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El ex vocero, aseguró que existe una crisis institucional y el primer tema que se debe resolver es el tema de la justicia, a través de las elecciones judiciales que, a su criterio no debe ser postergada.

Otra interrogante que deja, sin respuesta, según Richter es por qué no se frenaron las declaraciones realizadas por el genera Zúñiga, cuando “amenazó a un actor político del país”.