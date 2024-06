Iriarte, señaló que el pasado viernes viajaron a La Paz para conocer los avances de la respuesta de su pedido , que es la eliminación de un artículo del proyecto de le 035 sobre la jubilación y no tuvieron una respuesta favorable por lo que se declaró el paro, que inició el lunes.

Ante ello, el presidente Departamental del Colegio Médico de Cochabamba, Rolando Iriarte, señaló que no tuvieron acercamiento con las autoridades, por lo que la medida sigue en el país hasta el jueves 20 de junio, como estaba planificado inicialmente.

El principal reclamo del sector es que en el proyecto de ley se establece que se realice un análisis físico y de salud mental a los profesionales a los 65 años. Este procedimiento sería ejecutado por el Instituto de Salud Ocupacional (ISO), una instancia dependiente del Gobierno Nacional.

Al respecto, Iriarte señaló que pidieron que esta revisión a los profesional de salud la realicen especialistas de las Sociedades Científicas y no instancias del Gobierno. “No estamos rechazando la revisión médica, pero desconfiamos del ISO, tenemos temor de que a un profesional con todas sus capacidades salga que ya no puede trabajar y que nos sometan a una jubilación forzada”, sostuvo.

Iriarte resaltó que el médico no comienza a trabajar a la edad de los profesionales de otras áreas, pues en salud el trabajo con especialidad recién comienza a los 40 años.

Puntualizó que el 60% de los profesionales que están realizando cirugías en el país tienen 65 años o más.

“Queremos una jubilación digna y no jubilarnos con 2.000 bolivianos después de trabajar más de 35 años para el país”, expresó.

Agregó que, al concluir el paro de salud de esta semana, la próxima semana se evaluará la situación y se definirá qué otras acciones se asumirán.