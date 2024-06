La Cámara de Transporte instala bloqueo en Suticollo y corta el paso al Valle Alto y el occidente del país

El sector exige la abrogación del Decreto Supremo 5146, que el Gobierno garantice la disponibilidad de dólares y el abastecimiento de combustible. Además piden las renuncias de la presidenta de Aduana Nacional y la del presidente de Impuestos Nacionales.

Uno de los representantes del transporte indicó que los bloqueos se iniciaron en diferentes puntos del país ante la falta de atención de las autoridades.

“Tal cual se había anunciado por la no atención de las de las autoridades del Gobierno, es que se está tomando las medidas desde el bloqueo anunciado. Se ha cerrado La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz está cerrado en este momento, entonces, como Cochabamba, también estamos esperando que el punto de Chiñata también se cierre”, manifestó a UNITEL.

El dirigente además, aseguró que gran parte de los camiones se encuentran parados a un lado de las carreteras como parte de la medida, además, ante la falta de diésel en las diferentes estaciones de servicio.

“La no existencia del diésel, en vano son promesas, promesas, pero no existe diésel, no hay diésel en todo Cochabamba, Santa Cruz, en todo Bolivia, no tenemos diésel para trabajar, entonces, ¿a qué seguridad le podemos llamar a este trabajo?”, agregó.