La Casa Blanca acogerá en agosto una cumbre sobre la economía de los creadores de contenido online

La administración Biden ha realizado esfuerzos para atraer y colaborar con creadores de contenido en varias campañas y políticas. (EFE/Al Drago)

Un día después de que la titubeante actuación de Joe Biden en el primer debate presidencial provocara una oleada de memes, la Casa Blanca desveló el viernes sus planes para celebrar en agosto una cumbre con creadores de contenidos en línea, la primera de su clase.

La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Economía de los Creadores, a la que solo se podrá asistir con invitación, pretende dar a los creadores de contenidos la oportunidad de debatir sus prioridades con altos funcionarios de la Administración, y tratará temas como la inteligencia artificial, la privacidad y la salud mental, según un anuncio hecho en VidCon, una reunión anual de creadores de contenidos en Anaheim, California.

“Esta es una oportunidad para que los miles de creadores y profesionales de la industria que piensan en la economía de los creadores todos los días tengan realmente un asiento en la mesa”, dijo Christian Tom, director de estrategia digital de la administración Biden, hablando en el escenario el viernes.

El gobierno ha realizado un esfuerzo sin precedentes para atraer a los creadores de contenidos a la órbita de la Casa Blanca, ofreciéndoles recepciones y una fiesta navideña dedicada a los influencers el año pasado. La administración se asoció con ellos para difundir iniciativas como la puesta en marcha de la vacuna contra el coronavirus y el paquete de gasto de Biden “Reconstruir mejor”, y les informó sobre cuestiones clave como la guerra en Ucrania.

Sin embargo, aunque muchos creadores han acudido con entusiasmo a los actos y fiestas de la Casa Blanca, la campaña de reelección de Biden está luchando por conseguir el apoyo de algunos influencers más jóvenes de la Generación Z.

Las políticas del presidente sobre la guerra en Gaza, el cambio climático y el apoyo a una posible prohibición de TikTok han provocado que algunos influencers de la Generación Z que lo respaldaron en 2020 digan que no apoyan su campaña de reelección.

Desde que se unió a la red social chinca en febrero, Biden ha logrado acumular solo 390.000 seguidores en la aplicación, una fracción de los más de 7 millones de seguidores de Donald Trump en TikTok.

En la VidCon celebrada esta semana en Anaheim, el descontento con el gobernante se hizo evidente en la forma en que algunos creadores reaccionaron a su debate con Trump y al anuncio de la cumbre de agosto que supuestamente les acercaría a la Casa Blanca.

Influencers de la Generación Z expresan su descontento con las políticas de Biden en temas como Gaza y cambio climático. (AP/Alex Brandon)

El jueves por la noche, más de una docena de creadores de contenidos se apiñaron en los sofás de una casa con temática de Mickey Mouse para ver el debate, que el grupo consideró colectivamente un fracaso para Biden.

Casi todos expresaron su deseo de que abandonara la carrera. Un gran YouTuber con más de un millón de suscriptores, que pidió el anonimato para describir conversaciones confidenciales, dijo que en los últimos meses se le había pedido que promoviera la reelección de Biden en sus canales, pero que se había negado.

El viernes, algunos creadores de contenidos presentes en VidCon se mostraron igualmente poco persuadidos por el anuncio de la Conferencia de la Casa Blanca sobre la Economía de los Creadores.

Un creador de contenidos que se hace llamar Conscious Lee y tiene 2,6 millones de seguidores en TikTok dijo que no estaba seguro de si asistiría si se lo pidieran. “No creo que valoren la economía de los creadores por cómo han criminalizado la creación de contenidos prohibiendo la red social”, dijo Lee, añadiendo que no le gustaban las políticas del Partido Demócrata sobre Gaza.

Ariana Jasmine Afshar, una creadora de la Generación Z residente en Oakland, California, con más de 250.000 seguidores en TikTok, que publica sobre noticias y política, dijo que rechazaría la invitación. “Como creadora musulmana y de Oriente Medio, preferiría que se ocupara de temas como Palestina en lugar de organizar eventos de creadores tontos”, afirmó.

El anuncio de la cumbre en VidCon provocó reacciones mixtas entre los creadores de contenido presentes en el evento. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Tom, el funcionario de la Casa Blanca que anunció la cumbre en VidCon, dijo que la administración Biden tiene la intención de utilizar el evento para escuchar las preocupaciones de los creadores de contenidos. “Es necesario que la comunidad de creadores haga oír su voz”, dijo, “y una oportunidad para que mis colegas y la Casa Blanca escuchen algunas de estas cosas directamente de todos ustedes por primera vez”.

Saadia Mirza, una creadora de contenidos de 39 años de Houston, acogió con satisfacción el sentimiento, pero dijo que no tenía claro que las conversaciones llevaran a ninguna parte.

“Me parece estupendo que el gobierno de Biden mantenga conversaciones, pero no las adecuadas”, afirmó. “Las redes sociales están siendo silenciadas cuando se trata de contenido político en este momento, incluyendo la inminente prohibición de TikTok que Biden firmó. Hace que mi voz real y mi plataforma se sientan infravaloradas”.

