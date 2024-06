El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó que la compra de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares dejará un rendimiento del 7% a la entidad. “Es el más alto de los últimos 10 años”.

La Gestora invirtió $us 500 millones en bonos que tendrán un rendimiento del 7% a tres años e irán en beneficio de los asegurados. Del total, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del BCB, a una tasa de interés de 6,5% a tres años plazo; $us 50 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, a una tasa del 4,6%, y otros $us 250 millones en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) boliviano.

Al anunciarse la inversión de la Gestora, opositores y analistas manifestaron su preocupación e indicaron que el Gobierno está “metiendo” las manos en los bolsillos de los trabajadores.

En entrevista con La Razón Radio, Durán desmintió algunos comentarios que advirtieron que “se han gastado” los ahorros de los trabajadores. “Entregamos los recursos, pero a cambio tenemos activos que se inscriben dentro de las cuentas del Sistema Integral de Pensiones”.

“No hay ningún riesgo en relación a todas las inversiones. Todo lo que se pueda hacer es para mejorar los ingresos”, aseguró.

Argumentó que el rendimiento del 7% es superior a la tasa que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a mayo del 2023, de solo el 2,71%. “Esta operación beneficia a la población”.

“El bajo rendimiento hacía que, todos los años, la pensiones caigan. Éste ha sido el primer año en que la presión no cae, sino sube”, añadió.

Explicó que hay una relación directa entre el rendimiento de la Gestora Pública y las pensiones; por ello, insistió en la importancia de las inversiones para mejorar las pensiones de los jubilados y contribuyentes.

Las inversiones se realizaron cumpliendo los parámetros de la Ley 065, de Pensiones, sus reglamentos y normas de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).

El expresidente Evo Morales y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho coincidieron en que el Gobierno y la Gestora Pública, presuntamente, no administran correctamente los fondos de los jubilados.

Morales expresó que la Gestora hipotecó a un bajo costo los activos del sector para salvaguardar la falta de dólares que vive el país. Y Camacho comentó que “el Gobierno le ‘metió la mano’ al bolsillo de los trabajadores.

Durán desmintió las afirmaciones y afirmó que el BCB nunca ha incumplido con los pagos a la entidad. Además, indicó que no es la primera vez que el TGN emite bonos, sino que lo hace desde hace “mucho tiempo”.

“Se trata de operaciones seguras que cuentan con el máximo respaldo”, garantizó.

Hace dos semanas, el BCB informó que había sumado $us 258,8 millones por la colocación de bonos en dólares. Su proyección, cuando a finales de febrero los Bonos BCB en Dólares a una tasa de interés de entre 4,5% y 6,5%, era de $us 100 millones hasta agosto.