La senadora Virginia Velasco arremete contra diputados que nuevamente condicionan aprobación de créditos

La pasada semana la Cámara Baja aprobó la adhesión plena de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) y remitió ese proyecto al Senado para que lo refrende de manera pronta; sin embargo, aún existen leyes de aprobación de créditos internacionales a la espera de la confirmación en esa instancia legislativa que no serán tratados hasta que el presidente Luis Arce promulgue las normas aprobadas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a la cabeza de Andrónico Rodríguez, aseguraron diputados de oposición y del ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS).

Al respecto, la senadora del ala ‘arcista’ del MAS arremetió contra los diputados por la determinación, porque se atenta contra las regiones que necesitan de esos fondos para encarar proyectos de desarrollo y les pidió que renuncien a sus curules si no van a trabajar en beneficio de la población boliviana tal cual fue su juramento cuando asumieron sus cargos y dejen de chantajear con la demanda de la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial.

“Si no quieren trabajar que renuncien, porque nosotros como senadores y diputados no hemos venido a chantajear, hemos venido a trabajar, a legislar, a gestionar y, por supuesto, a fiscalizar. No puede ser que no quieran trabajar y quieran chantajear. Piensen en el país, necesitamos generar más ingresos económicos, necesitamos diversificar el desarrollo, más proyectos para generar más empleo y no puede ser que quieran paralizar los proyectos que benefician a las poblaciones que necesitan estos proyectos”, remarcó.

El pasado 6 de junio, a la cabeza de Andrónico Rodríguez como presidente interino de la ALP, la sesión plenaria aprobó en grande y detalle la ley 075 que anula la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial; asimismo, emitió una resolución mediante la cual se ordena continuar el proceso de preselección de los candidatos a las elecciones judiciales, que está paralizado desde principios de abril y cuyo plazo, según la Ley 1549, feneció el pasado 5 de mayo.

Velasco rechazó la intención de los sectores de oposición y del ala radical de su partido, porque el Órgano Judicial no puede quedar acéfalo y recordó que son miles de causas las que deben ser atendidas por ese poder del Estado, por lo que desestimó que el presidente dé curso a la aprobación de la sesión de la ALP comandada por Rodríguez ya que, además, hay una sentencia constitucional que avala la prórroga del mandato de las actuales altas autoridades judiciales.

“El pueblo boliviano no puede quedar sin justicia, en ese contexto, hay una sentencia constitucional donde da toda la viabilidad de que puedan continuar y, por tanto, las causas más al contrario se debe dar celeridad. Hay que ser respetuoso de la independencia de los Órganos. El Tribunal Constitucional es parte de un órgano independiente, en el marco de la Constitución, del órgano Legislativo y del Órgano Ejecutivo”, puntualizó.

La ley 075 aprobada por el ALP pretende anular la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial bajo el amparo de la declaración constitucional plurinacional 0049/2023, del pasado 11 de diciembre de 2023. Los asambleístas de oposición y del ala radical del MAS pretenden dejar sin efecto dicha resolución ya que, según ellos, el mandato de los magistrados feneció el pasado 2 de enero.