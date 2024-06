“Le hablan de un mundo que no existe y las soluciones no son efectivas”: Richter dice que Arce ya conoce de su renuncia

Fuente: Unitel

El vocero de la Presidencia, Jorge Richter, alista su carta de renuncia para entregársela al presidente Luis Arce, quien -señaló- ya conoce de esa decisión “hace mucho tiempo”.

En una entrevista con la red UNITEL, el aún vocero presidencial explicó que se aleja del cargo para aportar con reflexiones desde el análisis político y observó como tema pendiente el tema de la pacificación en el país.

En ese marco, consideró que el país se “electoralizó” de forma anticipada y deslizó que a los gobernantes “le hablan de un mundo que no existe y las soluciones no terminan siendo nunca efectivas”.

En la columna de opinión que publicó el fin de semana con el título “Antes del fin”, Richter hace referencia -sin mencionar nombres- a la presencia de “grupos de adulones” que “cercan” a los tomadores de decisiones, los desconectan de la realidad y los mantienen “anestesiados”.

“Nos sucede a los bolivianos. En 2019, una de las consecuencias que derivó en la ruptura fue que el expresidente se aisló por completo de lo que la gente decía. Después, Jeanine Añez se aisló por completo de lo que la gente decía y creyó ver que ella podía ser hasta candidata inclusive y que estábamos en un muy buen gobierno cuando era un gobierno catastrófico”, señaló.

“Esto hay que corregir, esto hay que corregir para municipios, para gobernaciones, para el Estado Nacional”, sostuvo.

¿El Presidente ya conoce esa decisión? Richter respondió que “hace bastante tiempo” el mandatario boliviano llegó a conocer su decisión y que tras su salida del Gobierno hablará “sobre el país que necesitamos”

“Entonces, esto seguramente en los días que viene de este mes se va a formalizar como usted señala, porque yo encuentro que ya el tiempo de mi estancia allí es suficiente. No tengo deudas personales con la vocería. Ha sido una vocería particular, seguramente, a mi estilo, muy reflexiva, muy de búsqueda de diálogo, no ha sido una vocería polarizante con nadie, no le ha faltado el respeto tampoco a nadie, no he adjetivado contra nadie y bueno, es tiempo de ir al otro escenario”

“El otro escenario es de hablar, no como analista político, porque eso es explicar e interpretar los escenarios, las conductas y lo que uno cree que puede suceder. Yo voy a ir a hablar de política, porque estoy en la política, voy a hablar de política y de propuestas estructurales para nuestro país, para que los bolivianos las dialoguen, las escuchen, si me dan ese beneficio y esa favorabilidad de atender lo que uno dice y que esas propuestas sirvan para instalarse en el tiempo electoral y sean parte de las soluciones que Bolivia necesita.

En ese marco, puso como ejemplo su propuesta de eliminar de la Constitución Política del Estado (CPE) la reelección presidencial.

“Entonces, creo fervientemente en eso y creo que hay que hacer muchas, muchas otras reformas también para tener un mejor Estado, más rápido, más útil, más apegado a la gente, más eficiente, más ágil y también menos propenso a las malas prácticas, a los sentimientos propietarios de algunos dirigentes, entonces hay que reformar el Estado.

“Hoy en día así como estamos, somos demasiado lentos como Estado”, señaló.

En su criterio, “no le estamos dando respuestas a la sociedad boliviana en la medida en la que las expectativas se han instalado”.

“Entonces decimos que la calidad de la democracia o que esta democracia no nos responde. Hay que perfeccionar el Estado plurinacional, hay que reformar la Justicia”, indicó.