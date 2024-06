Litio: Gobierno retira inhabilitación de dos empresas rusas tras reunión de Arce con Putin

Fuente: Brújula Digital

Tras la reunión del presidente Luis Arce con su homólogo ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, a principios de junio, el Gobierno boliviano retiró de una página web oficial la inhabilitación a dos empresas rusas interesadas en participar del negocio del litio.

Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) había inhabilitado a esos dos empresas que se habían presentado a una convocatoria, pero luego retiró la No Habilitación de su sitio web, informó Cabildeo Digital, que dirige Amalia Pando.

Cabildeo Digital informó que YLB había comunicado oficialmente el 6 de junio que las empresas rusas Uranium One Group Joint-Stock Company y Lithium One Bolivia Rosatom quedaron como No Habilitadas en el proceso de selección de compañías para la extracción del litio en territorio nacional.

Arce emprendió viaje a Rusia el 4 de junio para participar en un foro económico internacional y sostener una reunión bilateral con el mandatario ruso. Uno de los temas de la agenda en la cita presidencial Putin-Arce era precisamente las inversiones de Rusia en el litio boliviano.

Pando dijo que otro mineral que interesa al régimen ruso es el uranio, elemento central en la fabricación de armamento nuclear.

De las 21 empresas extranjeras y nacionales que se presentaron a la convocatoria de YLB, 10 compañías fueron declaradas No Habilitadas, entre ellas las dos empresas mencionadas.

Sin embargo, horas más tarde, YLB retiró de su sitio web la lista de empresas Habilitadas y No Habilitadas, dijo el sitio Datapolis.

