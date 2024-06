Los líderes del MAS ahora pelean por quién huyo primero después de la renuncia de Morales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce, Choquehuanca y Morales se enfrescan en una nueva pelea. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Líderes del MAS se enfrascan en acusaciones de fuga, mientras el vocero toca su retirada; Richter: ‘No he dicho que me alejé’ del cargo de vocero; y Sondeos a boca de urna dan por ganadora a Claudia Sheinbaum en elecciones en México. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Líderes del MAS se enfrascan en acusaciones de fuga, mientras el vocero toca su retirada

La guerra verbal entre líderes del MAS cambió de contenido; ya no es quién gastó más o quién endeudó más, sino quién fugó antes cuando Evo Morales cayó del poder en noviembre de 2019. El expresidente respondió a su estilo a David Choquehuanca y aludió al presidente Luis Arce. Durante su discurso pronunciado ante un congreso campesino en El Alto, Choquehuanca restó autoridad moral a Evo Morales afirmando que “está desautorizado para criticar” y porque huyó del país y traicionó al proceso de cambio. Morales se encuentra en México. Este domingo en su programa dominical, respondió señalando que “David, faltando días, ya se había escapado a Venezuela”.

– Richter: ‘No he dicho que me alejé’ del cargo de vocero

Una publicación del vocero presidencial, Jorge Richter, ha provocado remezón, ya que sugeriría que abandona el barco del Gobierno. Sin embargo, él aseguró a La Razón que no se alejó de la administración gubernamental de Luis Arce. “No he dicho que me alejé”, fue la respuesta de Richter ante la consulta de La Razón mediante un mensaje de texto, tras el artículo de opinión publicado en medios y ante la consulta de Urgente.bo sobre si esto significa la despedida de sus funciones. “Es, sin duda, un esfuerzo continuado y diario, corresponde también empezar y saber despedirse del lugar donde estoy”, afirmó a Urgente.bo.

– Precandidatos dicen estar listos para primarias, pero dudan que se realicen

Las organizaciones políticas emergentes están dispuestas a ir a las elecciones primarias programas para fin de año con miras a medirse con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios nacionales de 2025; sus líderes hablan de la conformación de un partido único de oposición para luego emprender la búsqueda de una alianza con un partido que tenga su personería jurídica vigente. De acuerdo con el calendario del Órgano Electoral y en cumplimiento de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, en agosto sería la convocatoria a las primarias; aunque los líderes entrevistados coincidieron en dudar sobre este acto eleccionario.

– Arce ve “fantasmas” sobre conspiraciones, dice Camacho que le pide asumir medidas para recuperar la economía

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho publicó una carta en la que le pide al presidente Luis Arce, dejar de negar la crisis económica, que asegura se vive en el país y cuestionó que hasta ahora no se hayan ejecutado medidas efectivas para recuperar la economía nacional. Apuntó que el pueblo le había dado la responsabilidad a Arce “de amortiguar la inminente crisis económica a la que Evo Morales -y usted como su ministro de Economía- nos habían conducido,” pese a haber gozado de la mayor cantidad de ingresos económicos en la historia del país, “producto de la venta de los hidrocarburos que fueron explorados, descubiertos y producidos en gestiones pasadas”.

– Evo, en alerta: dice que helicóptero sobrevoló su chaco para lanzarle droga desde la altura

Evo Morales presiente que quieren asustarlo. Este domingo, el exmandatario, ahora dedicado a la siembra de tambaquí, denunció que un helicóptero desconocido habría sobrevolado su terreno situado en el Trópico cochabambino. Según su relato, esto habría sucedido durante la velada del Día de la Madre, es decir el 27 de mayo pasado. Contó que sucedió al promediar las 22:00 y que los vecinos del lugar se atemorizaron. “El día 27 de mayo, casi al promediar las 10 de la noche, un helicóptero, rondando, dando vueltas en mi chaco, en mi terreno de San Francisco volando bajito. Hicieron asustar a los vecinos, al compañero que vive ahí”, describió el líder del MAS.

– Las RIN llevan 8 meses de estabilidad en un promedio de $us 1.700 a 1.800 millones

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mantienen una estabilidad hace más de ocho meses en un rango de $us 1.700 a 1.800 millones de dólares, informó este domingo el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Edwin Rojas. “Tenemos una estabilidad en las reservas de más de ocho meses”, dijo Rojas este domingo en BTV. Explicó también que la tendencia es ascendente y que estos últimos meses se registraron $us 80 millones más. De esta manera señaló que el país no tiene problemas para cumplir con las obligaciones de la deuda externa, y que existen los recursos necesarios para mantener la subvención tanto a los hidrocarburos como a los alimentos.

– “Hay una sobredemanda debido a los anuncios de los bloqueos”, dice YPFB ante filas en surtidores

Ante las filas que se registran en diferentes surtidores en Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF) indicó que este domingo se habilitaron despachados adicionales de combustible. “Se está despachando los 3 millones de litros de diésel diario y más de 2 millones de gasolina”, indicó el gerente Distrital Comercial Oriente de YPFB, Yamil Méndez. El gerente General de YPFB Logística, Félix Cruz, indicó que se habilitó la planta en Santa Cruz para cubrir la demanda y señaló que también trabajan las plantas en otras regiones y que se distribuirá combustible adicional en La Paz, Cochabamba, Tarija y también volúmenes adicionales en Potosí.

– David Mamani es elegido nuevo ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz

El dirigente de la provincia Omasuyos, David Mamani, fue elegido este domingo como el nuevo secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” para la gestión 2024-2026. La elección fue el acto culminante del XXVI congreso ordinario, que se desarrolló entre el sábado y este domingo en El Alto. Mamani agradeció el apoyo de sus compañeros y anunció que, junto a su nuevo comité ejecutivo departamental, realizarán gestiones para la atención de las 20 provincias paceñas. Algunas voces rechazaron la injerencia de los seguidores de Evo Morales, quienes trataron de interferir en el desarrollo del congreso.

– Red de ciberestafadores en Santa Cruz movía hasta Bs 400.000 al mes, ocho estarán en prisión

Un juez cautelar determinó la detención preventiva de ocho involucrados en las ciberestafas y extorciones internacionales que se realizaban en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las investigaciones preliminares develaron que la empresa fachada movía hasta Bs 400.000 cada mes. El ciudadano asiático, el colombiano, tres peruanos han sido merecedores de una detención preventiva”, informó el fiscal Cándido Blanco. Otros dos de los imputados, que cumplían funciones de auxiliares de personal, un hombre y una mujer, se beneficiaron con medidas sustitutivas; es decir, deberán cumplir una detención domiciliaria, pagar una fianza y tendrán arraigo para que no salgan del país.

– Sondeos a boca de urna dan por ganadora a Claudia Sheinbaum en elecciones en México

Dos sondeos a boca de urna dan por ganadora a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en las elecciones presidenciales de México, lo que la convertiría en la primera presidenta del país. Las encuestas de las consultoras Massive Poll, Enkoll, y el análisis del canal NMás proyectaron un triunfo holgado a la exalcaldesa de Ciudad de México, por sobre la candidata de la coalición Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Por ejemplo, Massive Poll le dio a Sheinbaum un 59% de los votos, mientras que a Gálvez un 29%. Mientras que Enkoll proyectó un triunfo con un 57,8% de las preferencias, seguida por Gálvez con un 29,1%.