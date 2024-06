«Los trastornos lo están pagando nuestros familiares», el otro lado de las víctimas de pederastia en Bolivia

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS) insiste en que existe una protección institucional de la Compañía de Jesús que encubrió los delitos desde la década de 1980 hasta 2019.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Sanación. Ese el mayor anhelo de las víctimas de pederastia en Bolivia; sin embargo, no todas lograron llegaron al proceso de aceptar lo ocurrido y denunciar a los abusadores, algunos perdieron las fuerzas y se quitaron la vida, según relata Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS) en entrevista con eju.tv.

«Lo que no entiende la Compañía de Jesús es el daño que han hecho durante cuatro décadas, los trastornos lo están pagando nuestros familiares, nuestros propios papás. Tenemos también conocimiento de que varios compañeros se suicidaron después de revelar ‘esto me pasó’, terminaron en suicidio, no soportaron. Por eso es importante que las familias estén muy cerca de las familias para darle ese apoyo emocional», afirma Flores.

Bolivia es el epicentro de un escándalo que involucra a miembros de la Compañía de Jesús en delitos de abuso sexual y de encubrimiento desde la década de 1980 hasta 2019.

La Fiscalía boliviana tiene una investigación abierta contra los autores y encubridores, aunque muchos de ellos como Alfonso Pedrajas y Luis María Roma fallecieron en la absoluta impunidad pese a que su orden religiosa conocía los pormenores de sus abusos.

«En la medida en que nosotros vamos compartiendo nuestros testimonios realmente estamos cada vez más seguros que no hemos sido víctimas del perpetrador como tal si no hemos sido víctimas de una estructura institucional que es la Compañía de Jesús, que ha permitido abusos sistemáticos durante décadas, no son casos aislados como mencionaron en un principio», manifestó.

Los diarios de los curas pederastas revelados por el diario español El País revelan la atrocidad de los delitos cometidos en Bolivia y recientemente se conoció de la protección a los abusadores desde las más altas esferas de la orden religiosa.

La reciente publicación señala que Osvaldo Chirveches, exalto cargo de los jesuitas en Bolivia, afirmó hace un año que desconocía los crímenes de Pedrajas; sin embargo, los documentos internos desmienten esta declaración, evidenciando que desde los años 80, la cúpula jesuita en Bolivia recibió denuncias contra Pedrajas y otros por pederastia. La salida fue trasladar a los abusadores en lugar de denunciarlos a las autoridades, perpetuando así el ciclo de abusos.

Flores expuso que uno de los mayores anhelos de las víctimas es la sanación a partir del reconocimiento de lo ocurrido en colegios y hogares administrados por religiosos. El otro componente es la búsqueda de justicia para que los hechos se vuelvan a repetir.

«El hecho de llevar a la justicia para nosotros es muy importante porque realmente no queremos que se vuelva a repetir porque imagínate si a Alfonso Pedrajas o a Lucho Roma, cuando en Cochabamba abusó de muchos niños, lo hubiesen llevado a la justicia todas las niñas de Charagua se hubieran salvado», refirió.