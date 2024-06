Loza dice que el Gobierno no midió el impacto económico de su “teatro”; el dólar subió a Bs 9,50

“Para mí es un show, una actuación, un teatro. No sólo destruyó la imagen del Gobierno, sino que generó una incertidumbre a nivel internacional en lo económico y político”, aseguró Loza.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS-evista) Leonardo Loza afirmó que el gobierno de Luis Arce no midió el impacto económico negativo al montar su “teatro” para hacer creer a la población que sufrió un “intento de golpe de Estado”; por otro lado, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) La Paz reportó que el dólar subió a Bs 9,50 en el mercado negro.

“A consecuencia de este show político y bochorno, lamentablemente el dólar se ha disparado a 9,50 bolivianos. Podríamos llamar un dólar blue, podríamos llamar un dólar sumergido, un dólar negro que el Gobierno, de alguna manera, debió haber evitado”, protestó Marcelo Quiroga, representante del Conade La Paz.

El activista lamentó que el Gobierno priorice sus intereses y no las urgencias de la población que está sumergida en una crisis económica; condenó que, vez de atraer inversionistas al país y garantizar el ingreso de la moneda extranjera, montó un “show” para ahuyentar inversionistas.

El miércoles pasado, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, junto a efectivos militares, irrumpió la Plaza Murillo por aproximadamente tres horas. Durante ese tiempo, la gente corrió a los mercados del país a abastecerse de productos e insumos para subsistir en lo que dure un posible gobierno militar. Ante la elevada demanda, los comerciantes comenzaron a incrementar abruptamente los precios.

El hecho fue calificado por el gobierno de Luis Arce como un “intento de golpe de Estado”, pero, al finalizar el día, la población puso en duda esa versión porque Zúñiga reveló que todo estaba planificado y coordinado con el primer mandatario.

El senador Loza argumentó que el Gobierno no midió las consecuencias negativas en la economía del país porque, aparte de ahuyentar inversionistas, la imagen del Gobierno a nivel internacional es desastrosa y ahora más que nunca no tiene credibilidad. Además, afectó a la microeconomía, porque los precios de los productos continúan subiendo.

“Para mí es un show, una actuación, un teatro. No sólo destruyó la imagen del Gobierno, sino que generó una incertidumbre a nivel internacional en lo económico y político. Estoy segurísimo que no hay credibilidad en este Gobierno, no hay confianza en este país”, aseguró Loza.

