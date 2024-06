Madonna respondió a la gente que la demandó por presentarse 2 horas tarde en sus conciertos

La estrella del pop sigue dando de qué hablar tras las demandas que enfrenta por iniciar tarde sus presentaciones y mostrar “pornografía sin advertencia”.

Madonna también enfrenta una demanda colectiva por incluir contenido sexual explícito en su Celebration Tour. (Créditos:. REUTERS/Pilar Olivares)

Fuente: Infobae

Si hablamos de estrellas pop metidas en polémicas, una que está dando de qué hablar es Madonna, quien enfrenta una demanda colectiva por los repetidos retrasos en sus conciertos. La cantante no se ha quedado callada y ha respondido argumentando que sus verdaderos fans saben que siempre toma el escenario mucho después de la hora programada, tratando así de justificarse.

De acuerdo con los nuevos documentos legales obtenidos por TMZ, la bailarina de 65 años sostiene que sus seguidores entienden cómo funcionan sus conciertos, reconociendo que ella suele comenzar sus actuaciones mucho después de lo que suelen decir las entradas. La demanda alega que la autora de “Like A Virgin” comenzó su espectáculo a las 10:30 p.m. cuando el show debía iniciar a las 8:30 p.m., lo que ha generado descontento de muchos asistentes.

«Cuando estás inquieta porque Madonna está 2 HORAS TARDE. Y entonces sale al escenario y todo está perdonado», escribió una usuaria en redes. (Créditos: Tik Tok/@notanotherfangirl_) «Cuando estás inquieta porque Madonna está 2 HORAS TARDE. Y entonces sale al escenario y todo está perdonado», escribió una usuaria en redes. (Créditos: Tik Tok/@notanotherfangirl_)

En los papeles, la artista ofrece una defensa directa: “Si un fan es lo suficientemente familiar con la historia de conciertos de Madonna como para saber que sus actuaciones duran dos horas y quince minutos, ese fan seguramente sabría que Madonna típicamente toma el escenario mucho después de la hora del evento en el boleto (después de un acto de apertura, transición del set, etc.) y toca hasta entrada la noche”.

La demanda colectiva fue iniciada por un hombre llamado Michael Fellows, quien busca consolidar la acción en nombre de otros asistentes afectados por los retrasos. Fellows presentó la demanda en enero, argumentando que Madonna comenzó tarde en varios conciertos de diciembre en Brooklyn.

Michael Fellows acusa a Madonna de comenzar sus conciertos con retrasos de hasta dos horas en varias ocasiones. (Créditos: AP/Silvia Izquierdo) Michael Fellows acusa a Madonna de comenzar sus conciertos con retrasos de hasta dos horas en varias ocasiones. (Créditos: AP/Silvia Izquierdo)

Ahora, Madonna está pidiendo a un juez que desestime la demanda, porque, como ha dado entender en sus palabras, sus seguidores acérrimos ya están acostumbrados a su tardanza. Esta demanda se centra en la cuestión de si los tiempos retrasados constituyen una violación de los términos de los boletos y, por ende, un motivo legal de queja para los asistentes.

Otra demanda contra Madonna: “Pornografía sin advertencia”

Además de enfrentar demandas por tardanzas, Madonna ahora enfrenta una nueva acción legal que acusa su Celebration Tour de incluir contenido sexual explícito. Justen Lipeles, un asistente a su concierto del 7 de marzo en el Kia Forum de Los Ángeles, presentó una demanda colectiva contra Madonna, Live Nation y otras entidades implicadas en la gira.

Justen Lipeles afirma que el contenido explícito del concierto no fue advertido de manera adecuada y causó angustia emocional. (Créditos: REUTERS/Pilar Olivares) Justen Lipeles afirma que el contenido explícito del concierto no fue advertido de manera adecuada y causó angustia emocional. (Créditos: REUTERS/Pilar Olivares)

La demanda, obtenida por The Hollywood Reporter, alega que el espectáculo presentaba “pornografía sin advertencia” y mujeres en topless simulando actos sexuales, lo que resultó en una experiencia perturbadora e inesperada para Lipeles y potencialmente para otros asistentes.

La acción judicial se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y acusa a la cantante y los organizadores de representación negligente, infligir intencionalmente angustia emocional, publicidad falsa y violación de contrato escrito. Lipeles argumenta que el contenido explícito del concierto no fue advertido de manera adecuada.

Justen también alega que Madonna hizo playback durante gran parte del espectáculo, lo cual disminuyó la calidad de la actuación. En la queja, también se menciona que las condiciones dentro del Kia Forum eran sofocantes, afirmando que la cantante ordenó que se apagase el aire acondicionado durante su presentación. Este calor excesivo, según Lipeles, lo hizo enfermarse físicamente durante el concierto.

Las repercusiones de esta demanda podrían ser significativas, no solo para Madonna sino también para otros artistas y organizadores de eventos en vivo. La cuestión central que plantea la demanda es hasta qué punto se necesita advertir adecuadamente a los asistentes sobre el contenido explícito en los espectáculos.

Madonna pide al juez desestimar la demanda por los retrasos, afirmando que sus seguidores saben y esperan sus retrasos en los conciertos. (Créditos: AP/Bruna Prado) Madonna pide al juez desestimar la demanda por los retrasos, afirmando que sus seguidores saben y esperan sus retrasos en los conciertos. (Créditos: AP/Bruna Prado)

Si bien Madonna es conocida por sus actuaciones provocadoras y desafiantes, este caso podría establecer un precedente sobre las expectativas de los asistentes y las responsabilidades de los artistas y promotores en cuanto a las advertencias sobre el contenido de los espectáculos.

Hasta el momento, los representantes de Madonna no han emitido una declaración pública sobre esta nueva demanda. The Hollywood Reporter señala que los representantes de la cantante no han respondido a las solicitudes de comentarios acerca de las acusaciones.